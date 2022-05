am 28.05.2022 - 08:55 Uhr

Während die "heute-show" noch ein wenig weitersenden wird, verabschiedete sich Jan Böhmermann am Freitag bereits in die Sommerpause und fuhr mit seinem "ZDF Magazin Royale" noch einmal starke Quoten ein. 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil der Late-Night-Show auf herrvorragende 18,5 Prozent beim jungen Publikum. Damit konnte Böhmermann sogar die "heute-show" überflügeln, die im Vorfeld auf 17,9 Prozent gekommen war.

Für das "ZDF Magazin Royale" war es zugleich der stärkste Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen seit Anfang Februar - und er dürfte nachträglich noch einmal deutlich steigern. Zum Vergleich: In der vergangenen Woche zog der Marktanteil nachgewichtet noch um mehr als sieben Prozentpunkte an (DWDL.de berichtete). Insgesamt zählte die Böhmermann-Show am späten Freitagabend zum Abschied übrigens noch durchschnittlich 1,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die für 11,0 Prozent Marktanteil sorgten.

Das Satire-Doppel des ZDF funktioniert damit weiterhin prächtig: Mit der "heute-show" hatte es der Sender um 22:30 Uhr bereits auf 3,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie tolle 18,3 Prozent Marktanteil gebracht. Dazu kommt das gute Abschneiden der Krimis: "Ein Fall für Zwei" war um 20:15 Uhr mit 4,89 Millionen Personen und 19,6 Prozent Marktanteil die meistgesehene Sendung des Tages, "Letzte Spur Berlin" hielt danach noch 4,43 Millionen vor dem Fernseher. Auch das "heute-journal" war mit 3,16 Millionen Zuschauenden gefragt.

Stärkster Krimi-Verfolger beim Gesamtpublikum war Das Erste, wo der Spielfilm "Ein Wahnsinnstag" in dieser Woche von 3,42 Millionen Menschen gesehen wurde - das waren ein paar mehr als "Let's Dance" bei RTL erreichte und entsprach einem Marktanteil von 13,6 Prozent. Auf geringes Interesse stieß dagegen um 22:15 Uhr der Countdown zum Chorfest in Leipzig: "Leise, Laut - Gänsehaut!" blieb bei 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauern hängen, die magere 4,1 Prozent Marktanteil nach sich zogen.

