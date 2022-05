Erstmals sichtbar für alle: Die Quotenkurven der acht großen deutschen Vollprogramme in der Primetime, basierend auf der Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten. Mehr Hintergrund zu den neuen Daten gibt es hier. Die wichtigste Erkenntnis aus den Kurven ist nicht, wer vorne liegt. Die Zahlen sind aussagekräftig für die gemessenen Vodafone-Haushalte, aber nicht gewichtet, auch wenn sich die Ergebnisse nach Erfahrungen von AdScanner und Vodafone jenen der Zielgruppe 14 bis 59 annähern.

Wertvoller und in sich aussagekräftig sind die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten, deren Profiteuren und der Entwicklung von Reichweiten innerhalb einer Sendung. Das erlaubt Deutungen, die bislang ohne zugängliche Minuten- bzw. Sekundenverläufe nicht möglich waren. Etwa ob eine Sendung von Beginn an wenige Zuschauende hatte oder aber während der Ausstrahlung massiv verlor. Die folgenden Quotenkurven spiegeln die Anzahl der eingeschalteten Giga TV-Boxen in den gemessenen Vodafone-Haushalten wider.

© AdScanner

Wirklich berauschend ist die neue Sat.1-Show "All Together Now" zwar nicht gestartet. Doch die gute Nachricht für den Sender: Wer einmal einschaltete, blieb auch dran. Über fast drei Stunden hinweg konnte "All Together Now" eine recht stabile Basis an Zuschauerinnen und Zuschauern aufbauen - allzu viele kamen im Laufe des Abends jedoch nicht dazu, wie die AdScanner-Daten belegen.

Auch die "Profi-Challenge" von "Let's Dance" erfreute sich konstanter Beliebtheit, wenn auch auf ganz anderer Flughöhe. In den Vodafone-Haushalten lag die RTL-Show nahezu den ganzen Abend über in Führung - nur als sich der Privattsender in die Werbung verabschiedete, konnte das ZDF mit seinen Krimis zeitweise die Spitzenposition übernehmen. Seinen Reichweiten-Peak verbuchte "All Together Now" übrigens gegen 22 Uhr, als sowohl die Krimis im ZDF als auch der ARD-Film "Ein Wahnsinnstag" zu Ende waren. Auffällig: Nach 23 Uhr konnte "Let's Dance" nicht mehr ganz an die anfänglichen Höhen anknüpfen, blieb aber freilich trotzdem deutlich in Führung.

Bemerkenswert auch, dass es ProSieben im Laufe des Abends gelang, mit dem US-Film "The Return of the First Avenger" recht kontinuierlich zuzulegen. Der Streifen war für viele offenbar eine gute Alternative, dessen Handlung auch bei späterem Einstieg noch mühelos gefolgt werden konnte.

© AdScanner

ZapIn und ZapOut ist die tägliche Betrachtung des Nutzungsverhalten mit der Frage: Wohin verlieren die größten acht größten deutschen Vollprogramme ihre Zuschauenden im Verlaufe eines Tages eigentlich und von welchen Sendern wiederum zappt das Publikum zu ihnen? Unsere ZapMap liefert Erkenntnisse zu Wettbewerbssituationen: Zwischen welchen Sendern herrscht der intensivste Publikumsaustausch?