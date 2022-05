Wie gehabt setzte sich am Sonntagabend der "Tatort" an die Spitze: Zwar fuhr der neue Fall aus Bremen mit 7,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die niedrigste Reichweite der Krimireihe seit Mitte März ein, doch mit Marktanteilen von 23,8 Prozent beim Gesamtpublikum beziehungsweise 22,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war dem "Tatort" der Doppel-Sieg wie so oft kaum zu nehmen. Während insgesamt die ZDF-Reihe "Katie Fforde" mit 4,56 Millionen Personen zum größten Verfolger avancierte, war es in der Zielgruppe ProSieben, das sich hinter dem Krimi platzierte.

820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren entschieden sich um 20:15 Uhr für die Wiederholung von "Guardians of the Galaxy", sodass der Marktanteil des Films bei überzeugenden 12,3 Prozent lag. Man muss schon mehr als drei Monate zurückgehen, um einen erfolgreicheren Blockbuster zu finden. Insgesamt erreichte "Guardians of the Galaxy" im Schnitt 1,50 Millionen Menschen, die 5,6 Prozent Marktanteil entsprachen. Und auch danach lief es für ProSieben noch richtig gut: 800.000 Personen blieben um 22:51 Uhr dran, um "Thor - The Dark Kingdom" zu sehen. In der Zielgruppe zog der Marktanteil auf 14,4 Prozent an.

Damit rettete ein starker Film-Doppelpack dem Sender einen ansonsten ziemlich verkorksten Tag. Den Tiefpunkt markierte zur Mittagszeit die Wiederholung des Magazins "Zervakis & Opdenhövel. Live", die mit nicht über dürftige 3,5 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 180.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinauskam. Aber auch "Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera" blieb danach mit 5,9 Prozent blass. Später enttäuschten "Newstime", "taff weekend" und "Galileo Plus" mit Werten zwischen 6,0 und 6,6 Prozent ebenfalls.

Die starke Primetime sorgte letztlich aber dafür, dass ProSieben mit einem Tagesmarktanteil von 8,1 Prozent gleichauf mit RTL auf dem zweiten Rang lag - geschlagen nur vom Ersten, das 8,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Sat.1 reihte sich dagegen mit nur 5,6 Prozent noch hinter Kabel Eins ein. Hier lief's um 20:15 Uhr ebenso schlecht wie tagsüber: Gerade mal 810.000 Menschen sahen "Manhattan Queen" und sorgten für nur 5,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Immerhin: "Die Schadenfreundinnen" steigerten sich am späten Abend noch auf 9,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV