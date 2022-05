Dass "Stern TV" nun regelmäßig auch sonntags läuft, hat sich offensichtlich noch nicht bei vielen herumgesprochen - nach sechs Ausgaben liegt der durchschnittliche Marktanteil in der Zielgruppe bislang jedenfalls bei kaum mehr als sieben Prozent. Und ein echter Aufschwung ist derzeit nicht in Sicht, wie die jüngsten Quoten belegen: Auch an diesem Wochenende erreichte "Stern TV am Sonntag" ab 22:30 Uhr wieder nur 6,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Immerhin zog die Gesamt-Reichweite auf 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an - der beste Wert seit Beginn des Monats.

Eines der Probleme ist weiterhin der schwache Vorlauf: Nachdem RTL zuletzt mit "Ninja Warrior Germany - Allstars" am Sonntagabend allenfalls mäßige Quoten erzielte, sorgte diesmal der Spielfilm "Jumanji: Willkommen im Dschungel" für 1,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 8,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag RTL letztlich sogar hinter Vox, wo "Hot oder Schrott" mit einem überzeugenden Marktanteil von 8,7 Prozent klar über den Normalwerten des Senders lag. Auch "Prominent!" schlug sich danach mit 8,1 Prozent noch gut.

Immerhin sah es für RTL am Vorabend gut aus: 2,03 Millionen Personen verfolgten ab 17:30 Uhr die Dokusoap "Martin Rütter - Die Welpen kommen". In der Zielgruppe erreichte das Format 11,7 Prozent Marktanteil. Die dazwischen gesendeten Nachrichten legten sogar noch eine Schippe drauf und kamen auf 17,6 Prozent. Mit 3,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war "RTL aktuell" zugleich die mit Abstand meistgesehene RTL-Sendung des Tages. Der Gesamt-Marktanteil belief sich auf 16,0 Prozent. Zum Vergleich: Die "heute"-Sendung im ZDF musste sich mit 3,18 Millionen sowie 14,8 Prozent begnügen.

Während RTL am Vorabend also überzeugte, tat sich Kabel Eins schwer - wenngleich die von Asbach gesponsorte Sendung "Deutschlands bester Partykeller" mit Bestwerten zu Ende ging. Mehr als 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe waren jedoch nicht drin. Um 20:15 Uhr lief es für die "Trucker Babes" mit 4,7 Prozent besser - auf ähnlich gute 4,8 Prozent kam übrigens auch RTLzwei mit seinem Spielfilm "Die 5. Welle". Insgesamt verzeichneten beide Sender jeweils etwa 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Dass Kabel Eins letztlich auf einen Tagesmarktanteil von 5,7 Prozent kam und damit über einen Prozentpunkt vor RTLzwei lag, hat der Sender übrigens den erfolgreichen Wiederholungen von "Schrauben, sägen, siegen" zu verdanken, die tagsüber bis zu 7,6 Prozent Marktanteil verbuchten. Zur Mittagszeit punktete "Achtung Abzocke" sogar mit beachtlichen 12,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV