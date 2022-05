Das in weiten Teilen graue Wetter hat dazu geführt, dass am Sonntag deutlich mehr Menschen vor dem Fernseher saßen als in den Wochen zuvor. Besonders gut erkennbar ist das an den Quoten des "ZDF-Fernsehgartens": Mit 2,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete die Live-Show mit Andrea Kiewel die höchste Reichweite seit fast zwei Jahren. Der Marktanteil lag bei tollen 18,6 Prozent. Vor zwei Wochen hatten noch über eine halbe Million Menschen weniger für den gleichen Marktanteil gereicht.

Zugleich lief es auch beim jungen Publikum richtig gut: Dort punktete der "Fernsehgarten" bei 370.000 Menschen zwischen 14 und 49 Jahren, die 12,4 Prozent Marktanteil erzielten. In diesem starken Windschatten konnte schließlich auch das "Duell der Gartenprofis" auf ganzer Linie überzeugen: 2,05 Millionen Menschen blieben für die Sendung dran. Beim Gesamtpublikum belief sich der Marktanteil auf 15,5 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 12,5 Prozent sogar noch geringfügig besser als für den "Fernsehgarten" zuvor.

Nicht ganz so stark, aber ebenfalls überzeugend schnitt zudem gegen 15 Uhr noch eine weitere Sendung mit Eva Brenner ab: "Mein Zuhause richtig schön" brachte es im ZDF auf 1,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 12,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Mit Rudern und Reiten fiel der Sender anschließend jedoch in den einstelligen Bereich zurück - erst als um 19 Uhr die "heute"-Sendung begann, waren für das ZDF wieder Werte von deutlich mehr als zehn Prozent drin. Die kanppe Tagesmarktführerschaft ging jedoch ans Erste - auch, weil der "Tatort" am Abend überzeugte.

Trotz der Krimi-Konkurrenz konnte um 20:15 Uhr übrigens ZDFneo mit "Ein starkes Team" punkten: 1,43 Millionen Zuschauende entschieden sich für die Wiederholung, die 4,8 Prozent Marktanteil erzielte. Generell war der Spartensender am Sonntag, nicht zuletzt dank stundenlanger "Terra X"-Dokus, mit einem Tagesmarktanteil von 3,2 Prozent ausgesprochen erfolgreich. Dazu kommt, dass ZDFinfo bei den 14- bis 49-Jährigen mit 2,5 Prozent punktete und somit nur knapp hinter Nitro und ProSieben Maxx landete.

