In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag im TV die meisten Spots geschaltet bzw. deren Spots die höchsten Reichweiten erzielt haben. Seit Anfang Mai findet die Auswertung nun also auf Produkt-Ebene statt: Sind mehrere unterschiedliche Spots für das gleiche Produkt geschaltet, zählen wir diese zusammen. So ergibt sich ein klareres Bild, wie hoch der Werbedruck für ein Produkt wirklich war.

Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone. Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Die Sender von RTL Deutschland strahlen weiterhin großflächig Werbespots für RTL+ aus - so auch am Sonntag, als der addierte XRP-Wert außergewöhnlich hohe 146,15 betrug. Ganze 199 Mal liefen die Spots für den Streamingdienst über die Sender der Gruppe verteilt, die meisten davon - etwa ein Viertel - bei Vox. Den etwas höheren XRP-Anteil hatte jedoch letztlich die Ausstrahlung bei RTL, wie der Blick in die AdScanner-Daten ergibt.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

Großflächig beworben wurde am Sonntag aber auch das Programm von Amazon Prime Video: 104 Spots flimmerten über den Bildschirm, die meisten davon bei RTL und Vox. Aber auch bei den Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe wurden viele Ausstrahlungen gebucht. Zusammengerechnet ergibt sich dadurch ein sehr guter XRP von 80,82. Schon am Samstag hatten RTL+ und Amazon das AdScanner-Ranking angeführt.

© AdScanner

Während RTL+ mit seinen 199 Ausstrahlungen übrigens einen Platz unter drei drei am meisten beworbenen Produkten nur knapp verpasste, belegten Elite Partner und Parship in diesem Ranking die Plätze 2 und 3 - hinter dem Dauersieger Smava. 210 beziehungsweise 200 Mal warb die ParshipMeet Group für ihre beiden Dating-Plattformen - was angesichts des sonntäglichen Sofa-Wetters womöglich keine schlechte Entscheidung war. Tatsächlich können sich auch die XRP-Werte sehen lassen: 64,6 gab's für Elite Partner und sogar 70,54 für Parship.