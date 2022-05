Mit seinem Konzept, ganztägig auf Comedy-Serien zu setzen, verzeichnet Comedy Central schon seit längerem steigende Quoten, im vergangenen Jahr lag der Senderschnitt bereits bei 1,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, in diesem Jahr steht man bislang bei 1,3 Prozent. Der vergangene Montag ragt hier aber noch einmal besonders heraus: Stolze 2,5 Prozent betrug der von der AGF/GfK gemessene Tagesmarktanteil in der klassischen Zielgruppe. Damit wurde der bisherige Bestwert aus dem Oktober nochmal um 0,1 Prozentpunkt übertroffen.

Die stärkste Phase hat Comedy Central dabei für gewöhnlich in den tiefen Nacht- und frühen Morgen-Stunden - doch diesmal lief es auch vor- und nachmittags hervorragend. Am Morgen erzielten bereits Serien wie "BoJack Horseman" und "Bob's Burgers" mehr als sechs Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, am frühen Nachmittag lagen "Modern Family" und "The Cleveland Show" bei über fünf Prozent. Und selbst in der Primetime sah es für "Malcolm Mittendrin, "American Dad" und "South Park" überdurchschnittlich gut aus. Hier wurden zwischen 21:20 Uhr und 22:10 Uhr auch die höchsten absoluten Reichweiten des Tages erzielt.

Generell war es ein starker Montag für viele kleinere Sender, mehr als zwei Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen holten auch noch Super RTL (2,4 Prozent), Nitro und ZDFneo (je 2,3 Prozent) und Sat.1 Gold (2,1 Prozent). Bei Nitro lag die stärkste Phase dabei übrigens schon am frühen Morgen: "Schneller als die Polizei erlaubt" und "Law & Order" trumpften dort mit Marktanteilen von 7,6 und 7,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf, bei Sat.1 Gold war die stärkste Phase am Nachmittag, als "Diagnose Mord" 5,6 Prozent Marktanteil erzielen konnte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV