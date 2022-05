In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag im TV die meisten Spots geschaltet bzw. deren Spots die höchsten Reichweiten erzielt haben. Seit Anfang Mai findet die Auswertung nun also auf Produkt-Ebene statt: Sind mehrere unterschiedliche Spots für das gleiche Produkt geschaltet, zählen wir diese zusammen. So ergibt sich ein klareres Bild, wie hoch der Werbedruck für ein Produkt wirklich war.

Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone. Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Seit dieser Woche trommelt Tchibo mit einer groß angelegten Kampagne für seinen Kaffee und seine Vollautomaten - und setzt dabei vor allem auf die beiden großen Privatsendergruppen. Mit Erfolg: Die 111 Ausstrahlungen bescherten dem Kaffeeröster am Montag einen starken XRP von 101,08 - ein Wert, der im AdScanner-Ranking nur durch Werbung für den Streamingdienst RTL+ getoppt wurde.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

Neben RTL+ und Tchibo knackte aber auch Amazon mit seinen Spots für Prime Video die 100er-Marke. Einen großen Aufschlag machte zum Wochenstart aber auch Carglass, das sogar 240 Mal im deutschen Fernsehen beworben wurde und damit kaum seltener als Smava, das in den vergangenen Wochen das Ranking der am häufigsten beworbenen Unternehmen anführte. Mit einem XRP von 85,81 waren Carglass zugleich hohe Reichweiten sicher. Die meisten Spots für Carglass liefen übrigens bei DMAX, gefolgt von ProSieben. Überhaupt fällt auf, dass das Unternehmen fast gar nicht bei der RTL-Gruppe warb, mit Ausnahme einiger Spots bei ntv.

© AdScanner

Mit Blick auf das Ausstrahlungs-Ranking wurde Smava zum Start in die neue Woche übrigens von seinem Spitzenplatz verdrängt, weil fahrrad.de sogar ganze 273 Mal beworben wurde. Dass der XRP dennoch nur bei 28,92 lag, hängt mit einer ganz anderen Strategie zusammen. Abgesehen von vereinzelten Spots bei Kabel Eins oder RTLzwei, setzte fahrrad.de ausschließlich auf kleine Sender, etwa im Pay-TV, aber auch bei Welt, Bild oder MTV. Große Reichweiten sind da natürlich nicht zu erwarten.