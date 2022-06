18,4 Prozent Marktanteil sicherte sich eine am Dienstag um 21:20 Uhr gestartete Folge der ohnehin stets erfolgreichen Weekly "In aller Freundschaft" im Programm des Ersten Deutschen Fernsehens. Zuletzt lief das Format mit Blick auf den Gesamtmarktanteil im Dezember 2019 so gut. Sucht man eine höhere Quote, muss man sogar bis in den Mai 2019 zurückgehen. Die 974. Folge rund um die Sachsenklinik sahen jetzt am Dienstag 4,52 Millionen Menschen ab drei Jahren – das war zugleich die zweitbeste TV-Reichweite des Tages. Nur ein "Brennpunkt" zum Krieg in der Ukraine war ab 20:15 Uhr mit 0,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern mehr noch gefragter. Im Gesamtmarkt gingen am Dienstag sogar die ersten vier Plätze an Das Erste. Die 20-Uhr-"Tagesschau" kam im Ersten auf 4,47 Millionen, eine "Die Kanzlei"-Folge auf rund 4,3 Millionen.

Mit medizinischen Themen war auch RTLzwei erfolgreich. Dort legte die noch recht frische Reality "Nachtschicht – Einsatz für die Lebensretter" nochmals deutlich zu. Die dritte Folge des Formats landete nun bei guten 5,7 Prozent. Gestartet war das Format vor zwei Wochen mit rund dreieinhalb Prozent. Auch die ermittelte Reichweite ab drei, 650.000 Zusehende, war ein neuer Rekord.

Bei ZDFneo floppte einmal mehr "Becoming Charlie" – die Serie wurde linear nochmals wiederholt. Wenngleich sie eher auch für die Nutzung in der Mediathek entstanden ist, sind Quoten von teilweise 0,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen im Zeitraum gegen 23 Uhr nicht schön. 0,17 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die erste Folge ab 22:30 Uhr, später sank die Reichweite dann auf unter 0,1 Millionen. Eröffnet wurde die neo-Primetime mit einer "München Mord"-Wiederholung, die sich 1,07 Millionen Menschen nicht entgehen lassen wollten.

Recht passabel schlug sich bei sixx die neue US-Serie "Roswell: New Mexico". Deren beide Folgen gelangten zwischen 20:15 und kurz nach 22 Uhr auf 1,2 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen.

