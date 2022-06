In diesen Tagen wird in London das 70-jährige Thronjubiläum der Queen gefeiert - und auch in Deutschland stieß die Live-Übertragung von "Trooping the Colour" am Freitag auf großes Interesse, allen voran im Ersten, wo zur Mittagszeit mehr als jeder Vierte zusah. Durchschnittlich 1,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer trieben den Marktanteil des Senders ab 11:30 Uhr auf herausragende 25,5 Prozent. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen bewegte sich "Zu Ehren der Königin" mit 15,1 Prozent Marktanteil deutlich über den Normalwerten des Ersten.

RTL konnte da nur hinterherschauen: Mehr als ein Marktanteil von 8,4 Prozent war ab 11:00 Uhr für den Privatsender mit seinem "Exclusiv Spezial" in der Zielgruppe nicht zu holen. Insgesamt lief es mit 9,7 Prozent allerdings etwas besser, durchschnittlich 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden gerzählt. "Punkt 12" kam im Anschluss auf 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, blieb mit 9,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber ebenfalls einstellig.

Überhaupt gelang es RTL am Donnerstag mit seiner großflächigen royalen Sonderprogrammierung den ganzen Tag über allenfalls mit Mühe, zweistellige Werte zu erzielen: So erreichte die Doku "Elizabeth II. - Privat wie nie zuvor" ab 10:00 Uhr im Schnitt 10,2 Prozent, nachmittags kamen zwei Dokus über "Elizabeth & Margaret" nicht über Werte von 8,2 und 9,2 Prozent hinaus. Und auch in der Primetime tat sich RTL beim jungen Publikum recht schwer: "Elizabeth II. - Ein Leben zwischen Herz und Krone" blieb mit 8,9 Prozent in der Zielgruppe blass.

Weil die Doku aber ein vorwiegend älteres Publikum ansprach, kam RTL zumindest beim Gesamtpublikum auf ansehliche Werte: 2,47 Millionen Zuschauende trieben den Marktanteil auf 10,6 Prozent, ehe "Zerbrechen jetzt die Windsors?" zu später Stunde mit 1,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 11,8 Prozent kam. In der Zielgruppe reichte es zu diesem Zeitpunkt für immerhin 10,3 Prozent. Der Tagesmarktanteil von RTL lag am Donnerstag schließlich bei 9,7 Prozent, was aber schon reichte, um sich klar gegen ProSieben und Sat.1 zu behaupten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV