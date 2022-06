In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag im TV die meisten Spots geschaltet bzw. deren Spots die höchsten Reichweiten erzielt haben. Seit Anfang Mai findet die Auswertung nun also auf Produkt-Ebene statt: Sind mehrere unterschiedliche Spots für das gleiche Produkt geschaltet, zählen wir diese zusammen. So ergibt sich ein klareres Bild, wie hoch der Werbedruck für ein Produkt wirklich war.

Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone. Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Am Donnerstag hat die Parfümerie Douglas einen Platz in den Top 10 der AdScanner-Hitliste ergattert. Mit 72 Ausstrahlungen auf vorwiegend großen Sendern - allen voran RTL und ProSieben - hat Douglas einen XRP von 58,01 erzielt. Damit verzeichnete das Unternehmen, das mit der Werbung auf seinen Apotheken-Service aufmerksam machen will, im Ranking die sechsthöchste Reichweite. Viele Spots schaltete Douglas aber auch beim Frauensender Sixx, wo allerdings nur ein Bruchteil der Reichweite eingefahren wurde. Mehr als die Hälfte des XRP-Werts von Douglas ergibt sich übrigens durch die Ausstrahlungen der Spots bei RTL.

RTL selbst führte das Ranking auch am Dienstag wieder an: Die zahlreichen Spots für RTL+ - diesmal waren es über alle Sender der Gruppe hinweg immerhin 170 - sorgten für einen beachtlichen XRP von 106,71, was zugleich einen deutlichen Vorsprung auf Rewe bedeutete. Mit 131 Spots trommelte der Supermarkt für seine Angebote und erreichte damit stattliche 90,20 XRP - deutlich mehr als etwa der Discounter Lidl, der mit rund halb so vielen Ausstrahlungen etwas weniger als 50 XRP verzeichnete.

© AdScanner

Insgesamt fünf Unternehmen waren am Donnerstag übrigens mit mehr als 200 Werbespot-Ausstrahlungen im deutschen Fernsehen vertreten: Neben Smava, das sogar 312 Spots schaltete, waren das fahrrad.de, Carglass, freenet TV und Expedia, was zu bisweilen ziemlich hohen Reichweiten führte. Nicht nur Expedia scheint auf das Reisefieber der Zuschauerinnen und Zuschauer so hoffen, sondern auch der Anbieter FeWo-direkt, der mit 181 Spots auf einen XRP von 30,30 kam. Geworben wurde übrigens vorwiegend auf kleineren Sendern, allen voran beim Pay-TV-Kanal Sky Sport News. Mit vergleichsweise wenigen Spots sorgten letztlich aber die bei RTL gesendeten Spots für die höchste Reichweite von FeWo-direkt.