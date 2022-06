Der Blick auf die Quoten vom Freitag ist für Doppel-Senderchef Daniel Rosemann heute mal wieder nicht der vergnüglichste Teil des Tages: Sowohl ProSieben als auch Sat.1 hatten mit erheblichen Problemen zu kämpfen - und das in der Primetime auch noch, weil RTL mit einem einstigen ProSieben-Format, der Neuauflage von Raabs Turmspringen, punktete. Der große Erfolg machte unter anderem der Sat.1-Show "All together now" zu schaffen.

Die hatte in der vergangenen Woche noch einen soliden Einstand mit 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinlegen können, diesmal kam sie nun nicht mehr über 4,8 Prozent in der Zielgruppe hinaus und blieb damit klar unterm Soll. Danach lief es auch für "Let the music play" nicht gut, das einst am Vorabend beheimatete Hit-Quiz, floppte mit 4,0 und 2,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Am Vorabend hatte Sat.1 bereits mit der Übertragung des EM-Qualifikationsspiels der deutschen U21-Fußball-Nationalmannschaft nicht punkten können. Die erste Halbzeit verfolgten ab 18:15 Uhr insgesamt im Schnitt rund eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer, die Marktanteile lagen sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen. Während der zweiten 45 Minuten stieg die Gesamt-Reichweite dann noch auf rund 800.000 an, auch die Marktanteile erhöhten sich auf 4,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das kann man zwar auch nicht gerade als Erfolg bezeichnen - immerhin kann man aber festhalten, dass man mit "K11" aber wohl auch nicht erfolgreicher unterwegs gewesen wäre.

Wie schon eingangs erwähnt hatte nicht nur Sat.1 am Freitagabend mit Problemen zu kämpfen, auch ProSieben konnte mit seinem Film-Programm überhaupt nicht punkten: "Spider-Man: A New Universe" kam um 20:15 Uhr nicht über sehr magere 5,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, "The Amazing Spider-Man" machte seine Sache danach mit 6,2 Prozent Marktanteil kaum besser. Dass trotz der starken Turmspringer-Konkurrenz aber durchaus mehr drin gewesen wäre, bewies RTLzwei, wo "Olympus has fallen - Die Welt in Gefahr" sich mit 8,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zum stärksten RTL-Verfolger aufschwang. "Code Ava - Trained to kill" lief für RTLzwei-Verhältnisse im Anschluss mit einem Marktanteil von 6,8 Prozent ebenfalls gut.

Vox konnte sich am Freitag zwar über hervorragende 10,6 Prozent Marktanteil für das "Perfekte Dinner" am Vorabend freuen, in der Primetime war mit der Jubiläums-Sendung zu 15 Jahren "Goodbye Deutschland" hingegen nicht viel zu holen. Die bis kurz vor Mitternacht dauernde Sendung kam nur auf 5,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Schnitt sahen hier 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Zufriedener wird man da bei Kabel Eins sein, wo "Navy CIS" um 20:15 Uhr mit 3,4 Prozent Marktanteil zwar sehr verhalten begann, dann ging's aber Stück für Stück nach oben, die vierte Folge ab 23:15 Uhr lag schon bei sehr starken 8,8 Prozent, nachts wurde sogar noch die 10-Prozent-Marke geknackt.

