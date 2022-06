Beim Stand von 7:6 und 6:6 fand das Halbfinale der French Open zwischen Rafael Nadal und Alexander Zverev am Freitagnachmittag ein jähes Ende, nachdem Zverev so unglücklich umgeknickt war, dass er verletzungsbedingt aufgeben musste. Bis dahin hatten im Schnitt rund 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei Eurosport die Partie verfolgt. Das sorgte in der Zeit zwischen 15 und 18:40 Uhr für hervorragende Marktanteile von 6,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Das zweite Halbfinale zwischen Casper Ruud und Marin Cilic, das am Abend zu sehen war, interessierte dann schon ungleich weniger Tennis-Fans, immerhin im Schnitt noch rund 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren ab 19 Uhr dann aber noch dabei. Die Marktanteile von 1,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sind für Eurosport trotzdem ein Erfolg. Die nachfolgende Sendung "Tennis Matchball" verfolgten noch 190.000 Menschen vorm Fernseher.

Vor allem die tollen Quoten am Nachmittag waren es aber natürlich, die Eurosport auch in Sachen Tagesmarktanteil weit nach vorne brachten: Mit 2,1 Prozent beim Gesamtpublikum musste man sich in der Liga der kleineren Sender am Freitag nur Nitro geschlagen geben, das 2,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte. Beim Gesamtpublikum lag der Tagesmarktanteil von Eurosport bei 1,8 Prozent. Nitro punktete am Freitagabend wieder mit seinem True-Crime-Mix aus "Medical Detectives" und "The First 48". Schon zum Start in den Abend lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei guten 2,5 Prozent, im Lauf des Abends ging's noch bis auf 4,5 Prozent nach oben.

Ansonsten konnte unter den kleineren Sendern am Freitagabend auch der Disney Channel punkten, der sich der Royal-Woche mit dem Film "Royal Corgi - Der Liebling der Queen" anschloss und damit 2,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte. Insgesamt sahen im Schnitt 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Super RTL hatte diesmal das Nachsehen und kam mit "Gnomeo und Julia" nicht über eine Gesamt-Reichweite von 170.000 Personen hinaus, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 1,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV