RTL hat am Samstagabend mit dem Nations-League-Spiel zwischen Italien und Deutschland bei Jung und Alt gleichermaßen den Tagessieg eingefahren. Die Reichweite lag zunächst aber für einen Länderspiel-Kracher dieser Art auf vergleichsweise überschaubarer Flughöhe: 5,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer lockte die Partie ab 20:45 Uhr vor den Fernseher, der Marktanteil lag bei 22,8 Prozent. In der zweiten Halbzeit stieß das Spiel schließlich jedoch auf deutlich größeres Interesse und steigerte sich auf 6,70 Millionen Fans, die den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf 29,9 Prozent trieben.

Noch besser lief es in der Zielgruppe, wo die beiden Hälften auf Marktanteile von 27,2 beziehungsweise 35,9 Prozent kamen. Durchschnittlich 1,80 Millionen 14- bis 49-Jährige waren während der zweiten Halbzeit dabei. Die Vorberichterstattung hatten dagegen zunächst nur 2,46 Millionen Menschen gesehen. Mit einem Marktanteil von 15,0 Prozent lief es in der Zielgruppe aber dennoch gut. Bei den Highlights blieben am späten Abend 2,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei RTL am Ball, hier lag der Zielgruppen-Marktanteil bei 16,5 Prozent.

Auch mit Blick auf die Tagesmarktanteile hatte RTL am Samstag letztlich die Nase vorn, insbesondere beim jungen Publikum, wo der Sender mit starken 16,0 Prozent mehr als sieben Prozentpunkte Vorsprung auf ProSieben hatte. Zudem setzte sich RTL beim Gesamtpublikum mit 12,8 Prozent knapp gegen den Dauer-Marktführer ZDF durch.

Hilfreich war, dass nicht nur Fußball gut ankam, sondern auch der Royals-Schwerpunkt am Nachmittag: Dort verzeichnete etwa die Doku "Skandale und Affären: Die britischen Royals" überzeugende 15,1 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten ab 15:18 Uhr im Schnitt 820.000 Menschen ein. "Explosiv - Weekend" sorgte danach mit nur 7,4 Prozent Marktanteil hingegen für eine kleine Quoten-Delle, die "Exclusiv - Weekend" anschließend mit 12,7 Prozent jedoch ausbügeln konnte. "RTL aktuell" steigerte sich schließlich sogar auf 17,7 Prozent sowie insgesamt 2,16 Millionen Zuschauende.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV