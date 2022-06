Nachdem das Halbfinale der French Open mit dem bitteren Verletzungs-Aus für Alexander Zverev am Freitag mit starken 9,1 Prozent Marktanteil bei Eurosport 1 überzeugte, konnte der Sender auch ohne den deutschen Star mit dem Finale punkten. Durchschnittlich 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Sonntag ein, um den Turnier-Sieg von Rafael Nadal zu sehen - das waren fast so viele wie zwei Tage zuvor Nadals Halbfinale gegen Zverev und führte zu sehr guten 5,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Auch in der Zielgruppe bewegte sich das Match am Sonntag weit über den Normalwerten von Eurosport 1: Mit beachtlichen 5,7 Prozent Marktanteil lag die Live-Übertragung aus Paris zugleich deutlich über den Quoten des Vorjahres. Damals hatte das Finale der Finale der French Open nur einen Marktanteil von 3,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Das Damen-Halbfinale hatte es am Samstag dagegen nur auf 1,3 Prozent in der Zielgruppe gebracht, war mit insgesamt 230.000 Fans und 2,8 Prozent Marktanteil aber ebenfalls erfolgreich.

Überzeugen konnte am Sonntag derweil auch ProSieben Maxx mit Live-Sport: Dort erreichte die European League of Football am Nachmittag bis zu 3,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Rund 140.000 Fans schalteten hier ein. Die NHL tat sich abends hingegen schwerer und konnte zunächst gerade mal 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern. Zwar verdoppelte sich die Reichweite im Laufe des Abends, doch mehr als ein Marktanteil von 0,5 Prozent war für die Eishockey-Übertragung auch nach 23 Uhr nicht drin.

Die beiden stärksten kleinen Sender waren bei den 14- bis 49-Jährigen am Pfingstsonntag übrigens ZDFinfo und ZDFneo. Letzterer erreichte um 20:15 Uhr mit "Ghostbusters" um 20:15 Uhr bereits 2,7 Prozent Marktanteil und steigerte sich mit der Fortsetzung sogar auf 3,8 Prozent. Insgesamt wurden am späten Abend im Schnitt 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt. Beim Gesamtpublikum war vor allem Sat.1 Gold gefragt, das dank stundelanger Ermittler-Dokus auf einen Tagesmarktanteil von 2,8 Prozent kam - kaum weniger als RTLzwei. Und auch Sat.1 lag mit 3,7 Prozent nicht allzu weit entfernt von seinem Ableger.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV