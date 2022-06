am 09.06.2022 - 09:23 Uhr

Etwas mehr als ein Jahr nach dem Finale der ersten Staffel zeigt Vox seit Mittwoch wieder neue Folgen des "Club der roten Bänder"-Spin-Offs "Tonis Welt". Mit den Quoten kann der Sender weiterhin zufrieden sein - erst recht gemessen an diversen Serien-Flops der jüngeren Vergangenheit. Die jüngsten Quoten müssen zudem differenziert betrachtet werden: Zwar schalteten am Mittwochabend deutlich weniger Menschen ein als noch vor einem Jahr, gleichzeitig fiel der Marktanteil in der Zielgruppe sogar so hoch aus wie noch nie.

So erreichte "Tonis Welt" um 20:15 Uhr im Schnitt 990.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, eine weitere Folge kam danach auf 970.000 Personen. In der Zielgruppe lag der Marktanteil zunächst bei 5,8 Prozent, ehe der Wert um 21:15 Uhr auf gute 6,7 Prozent anzog. Dass die Serie gleichzeitig ein Hoch und Tief markierte, hängt auch mit der Jahreszeit zusammen: An diesem Mittwoch saßen schlicht insgesamt deutlich weniger Menschen vor dem Fernseher als vor einem Jahr, als "Tonis Welt" noch hauptsächlich im April zu sehen war.

Deutlich schwächer als "Tonis Welt" war im Anschluss übrigens "Bones" unterwegs: Zwei Folgen der US-Serie blieben am späten Abend bei ernüchternden Marktanteilen von 4,3 und 4,9 Prozent in der Zielgruppe hängen. Sehr erfolgreich verlief der Abend indes für Kabel Eins, wo "Schindlers Liste" durchschnittlich 1,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zum Einschalten bewegte. Mit einem Marktanteil von 6,3 Prozent bewegte sich der Film auch in der Zielgruppe klar über den Normalwerten des Senders.

Richtig stark war zudem einmal mehr ZDFneo unterwegs, das mit "Wilsberg" um 20:15 Uhr auf 1,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam, die 6,6 Prozent Marktanteil entsprachen. Eine weitere Folge brachte es anschließend auf 1,38 Millionen Menschen sowie 7,0 Prozent. Ganz anders dagegen die Lage bei Sixx: Kaum mehr als 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer fand dort die neue US-Serie "For the People". Besonders bitter: In der Zielgruppe gingen die beiden Folgen mit desolaten Marktanteilen von 0,2 und 0,1 Prozent baden.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV