Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

US-Serien zählten im Free-TV schon länger nicht mehr als Hits - selbst ein Dauerbrenner wie "Grey's Anatomy" ist inzwischen im einstelligen Marktanteils-Bereich angekommen. Kleiner Trost: Sowohl "Grey's Anatomy" als auch das Spin-Off "Seattle Firefighters - Die jungen Helden" konnte in der vorigen Woche nachträglich ein ganzes Stück zulegen. Mit einem Aufschlag von 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauern belegte "Grey's Anatomy" nach "heute-show", "Ein Fall für Zwei" und "Aktenzeichen XY" den vierten Platz der höchsten nachgewichteten Reichweite.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 03.06.

22:31 4,65

(+0,70) 22,9%

(+2,1%p.) 1,35

(+0,39) 25,3%

(+5,4%p.) Ein Fall für zwei 03.06.

20:16 5,06

(+0,21) 20,7%

(+0,1%p.) 0,38

(+0,02) 7,2%

(-0,1%p.) Aktenzeichen XY... ungelöst 01.06.

20:15 5,21

(+0,18) 20,1%

(+0,2%p.) 0,98

(+0,08) 15,5%

(+0,6%p.) Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte 30.05.

20:15 0,96

(+0,17) 3,6%

(+0,6%p.) 0,45

(+0,08) 7,3%

(+0,9%p.) Letzte Spur Berlin 03.06.

21:15 4,58

(+0,16) 18,6%

(+0,1%p.) 0,36

(+0,01) 6,4%

(-0,1%p.) Die Höhle der Löwen 30.05.

20:15 2,08

(+0,16) 8,2%

(+0,4%p.) 0,96

(+0,10) 16,1%

(+1,0%p.) Tatort: Unklare Lage 05.06.

20:15 6,13

(+0,15) 24,1%

(+0,2%p.) 1,03

(+0,10) 18,1%

(+1,2%p.) Kampf der Realitystars 01.06.

20:14 1,11

(+0,14) 4,5%

(+0,5%p.) 0,53

(+0,09) 8,9%

(+1,2%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 03.06.

19:38 2,14

(+0,14) 10,4%

(+0,5%p.) 0,71

(+0,05) 16,8%

(+0,8%p.) Morden im Norden 30.05.

18:49 2,45

(+0,12) 12,3%

(+0,4%p.) 0,12

(+0,02) 3,2%

(+0,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 30.05.-05.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

In Sachen Marktanteil bedeutete das Plus von 0,6 Prozentpunkten beim Gesamtpublikum sogar den zweiten Rang. Dazu kommt, dass der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen um 0,9 Prozent nach oben gewichtet wurde - mit 7,3 Prozent lief es alles in allem aber dennoch ernüchternd. Besser lief es da schon für "Seattle Firefighters", das am Ende bei 8,3 Prozent Marktanteil stand, immerhin 0,6 Prozentpunkte mehr als zunächst angenommen.

Noch deutlicher im Plus lag jedoch die RTLzwei-Realityshow "Kampf der Realitystars", deren Marktanteil um 1,2 Prozentpunkte höher ausfiel als bei den vorläufig gewichteten Quoten. Die Zweistelligkeit konnte damit zwar nicht erreicht werden, doch mit 8,9 Prozent Marktanteil kann man in Grünwald auch weiterhin sehr zufrieden sein. Insgesamt konnte die Millionen-Marke klar überschritten werden: 1,14 Millionen Menschen entschieden sich in der vergangenen Woche für die Realityshow. Kräftige Aufschläge von teils deutlich mehr als einem Prozent gab's aber auch für die Vox-Dokus "Ab ins Bett!" und "Die Urlauber" sowie für den "Camping-Clan" bei DMAX.

Und auch die ARD-Vorabendserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" kann ihre Erfolgsphase weiter fortsetzen. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde der Marktanteil der jüngsten Vorabend um 1,5 Prozentpunkte nach oben gewichtet, sodass starke 10,3 Prozent erzielt wurden. Insgesamt zog die Reichweite der Serie auf 2,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an. Leichte Abschläge gab es dagegen für zwei Primetime-Formate von RTL: Sowohl das am Donnerstag ausgestrahlte "Extra Spezial" als auch das "RTL Turmspringen" mussten je 0,6 Prozentpunkte abgeben. Insbesondere die Live-Show war mit 21,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber trotzdem ein voller Erfolg.

Größte Zugewinne* bei Gesamtmarktanteil

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 03.06.

22:31 4,65

(+0,70) 22,9%

(+2,1%p.) 1,35

(+0,39) 25,3%

(+5,4%p.) Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte 30.05.

20:15 0,96

(+0,17) 3,6%

(+0,6%p.) 0,45

(+0,08) 7,3%

(+0,9%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 02.06.

18:50 2,31

(+0,11) 12,9%

(+0,5%p.) 0,36

(+0,06) 10,3%

(+1,5%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 03.06.

19:38 2,14

(+0,14) 10,4%

(+0,5%p.) 0,71

(+0,05) 16,8%

(+0,8%p.) Alles was zählt 03.06.

19:07 1,93

(+0,12) 10,9%

(+0,5%p.) 0,49

(+0,02) 14,5%

(+0,2%p.) Kampf der Realitystars 01.06.

20:14 1,11

(+0,14) 4,5%

(+0,5%p.) 0,53

(+0,09) 8,9%

(+1,2%p.) Die Höhle der Löwen 30.05.

20:15 2,08

(+0,16) 8,2%

(+0,4%p.) 0,96

(+0,10) 16,1%

(+1,0%p.) Seattle Firefighters - Die jungen Helden 30.05.

21:16 1,01

(+0,10) 3,9%

(+0,4%p.) 0,52

(+0,06) 8,3%

(+0,6%p.) Markus Lanz 01.06.

23:18 1,67

(+0,10) 16,3%

(+0,4%p.) 0,26

(+0,03) 11,4%

(+1,0%p.) Morden im Norden 30.05.

18:49 2,45

(+0,12) 12,3%

(+0,4%p.) 0,12

(+0,02) 3,2%

(+0,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 30.05.-05.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV