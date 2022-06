Leicht aufatmen können die Verantwortlichen beim Sender Sat.1: Nachdem "All Together Now" mit Melissa Khalaj vor acht Tagen mit seiner zweiten Folge auf unter fünf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe eingebrochen war, ging es zum Start in dieses Wochenende wieder deutlich bergauf. Mit 6,8 Prozent bei den Jüngeren näherte sich die Musikshow immerhin dem Senderschnitt wieder an. Ein Erfolg ist das neue Format damit freilich noch lange nicht. Weiterhin spielte Sat.1 an diesem Abend also nur auf Augenhöhe mit Sendern der zweiten Generation. RTLzwei etwa war mit seinem Spielfilm vergleichsweise erfolgreich. "The Last Witch Hunter" kam bei den Jüngeren auf 6,9 Prozent. Insgesamt überholte der Sender Sat.1 sogar sehr deutlich. Den Film sahen 1,05 Millionen Menschen, während sich für die Sat.1-Show gerade einmal rund 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer interessierten.

Sehr schwer tat sich auch die Late Prime von Sat.1: Zwei ab kurz vor 23 Uhr gezeigte Episoden von "Let the Music Play" waren kein Erfolg. In der werberelevanten Zielgruppe kamen sie nicht über 4,3 und 6,5 Prozent hinaus. Der Primetime-Sieg bei den 14- bis 49-Jährigen ging derweil an RTL. Dort gab es ab 20:15 Uhr und knapp vier Stunden lang eine Ausgabe der "ultimativen Chartshow" mit Oliver Geissen zu sehen, die sich mit dem Thema "50 Jahre Ballermann" befasste und auf 12,6 Prozent Marktanteil gelangte.

1,39 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten insgesamt zu. Ab Mitternacht schloss sich im RTL-Programm das "Nachtjournal" mit exakt zehn Prozent Marktanteil an. Am Vorabend überzeugte einmal mehr "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (diesmal mit 17,6%), auch "Die Retourenprofis" bestätigen ihre positive Quotenentwicklung, abzulesen etwa an den um 14 Uhr eingefahrenen 11,5 Prozent. Mit 10,8 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen landete RTL am Freitag auf dem Spitzenplatz, ProSieben folgte mit neun, Sat.1 mit 7,3 Prozent.

Die ProSieben-Primetime lief ordentlich: Der 20:15-Uhr-Film "Dirty Grandpa" sicherte sich 8,3 Prozent in der Zielgruppe, "Baywatch" kam danach auf 8,1 Prozent. In der 17-Uhr-Stunde überzeugte das Magazin "Taff" mit knapp 15 Prozent, in ähnlichen Höhen bewegten sich nachmittags einzelne Episoden der Sitcoms "The Big Bang Theory" und "Two and a Half Men".





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV