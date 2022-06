Am Samstag lief die erste Ausgabe des neuen RTL-Formats "Gala" – gezeigt wurde sie auf jenem Sendeplatz, den bisher "Exclusiv – Weekend" bespielte. "Exclusiv – Weekend" verschiebt sich entsprechend auf Sonntag um 19:05 Uhr. Was auf dem Papier wie ein vermeintlich leichtes Spiel aussah, war keines. Mit nur 6,5 Prozent Marktanteil startete die einstündige und von Annika Lau moderierte Sendung schwach. 0,65 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten durchschnittlich zu. Das ist auch deshalb eine Enttäuschung, weil "Exclusiv – Weekend" auf dem Sendeplatz gezeigt hat, dass es besser geht. Die drei zurückliegenden Sendungen holten allesamt mehr als elf Prozent, im Schnitt kam die Sendung 2022 auf dem Sendeplatz auf etwas mehr als neuneinhalb Prozent.

Auch in Sachen Reichweite gab "Gala" im Vergleich keine gute Figur ab. Blickt man nur auf die zurückliegenden zehn "Exclusiv – Weekend"-Sendungen, so hatten alle ein größeres Publikum als nun der Neustart – acht davon erreichten sogar mehr als eine Million Menschen. Sicherlich hat es dem von Annika Lau moderierten Format auch nicht geholfen, dass sich "Explosiv – Weekend" am Samstag mit nur 6,1 Prozent bei den Umworbenen richtig schwer tat. Allerdings lief die Sendung nur etwas schwächer als durchschnittlich. In 2022 wurden bisher im Mittel 6,8 Prozent auf dem Sendeplatz samstags um 16:45 Uhr ermittelt.

Das Wissensmagazin "Galileo", das ProSieben samstags um kurz nach 19 Uhr zeigt, punktete derweil mit 12,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 0,30 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren schauten zu. Diese doch nicht allzu üppige Reichweite genügte am Samstag aber, um in der klassischen Zielgruppe die Sendung mit der sechstbesten Sehbeteiligung zu werden. 0,55 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. Allgemein gab der ProSieben-Vorabend am Samstag ein ziemlich gutes Bild ab. Ab kurz nach 18 Uhr kamen zwei "Simpsons"-Wiederholungen auf 8,2 und 10,4 Prozent. Die um 17 Uhr gestartete US-Sitcom "The Kids Are Alright" sicherte sich im Doppelpack 10,7 und 10,5 Prozent, "Newstime" informierte 10,4 Prozent der Umworbenen.

In der Primetime generierte ProSieben mit "Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera" genau sieben Prozent, was kein herausragendes Ergebnis ist – angesichts der Fußballkonkurrenz bei RTL hätte es aber wohl schlimmer kommen können. 0,72 Millionen Menschen schauten zu. Auch eine um 22:20 Uhr gestartete Wiederholung von "Die beste Show der Welt" gab kein schlechtes Bild ab; sie erreichte in der Zielgruppe 7,1 Prozent. Auf 6,3 und 7,0 Prozent kamen die Filme im Sat.1-Abendprogramm: "A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando" und "Meine erfundene Frau", die im Schnitt 0,42 und 0,62 Millionen Menschen anlockten. Erstaunlich hier: Der spätere Film hatte rund 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mehr als er um 20:15 Uhr gestartete.

Vox landete mit "Ghostbusters" bei sehr ordentlichen 6,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Auch RTLzwei setzte um 20:15 Uhr auf einen Spielfilm: "Hitch – Der Date Doktor" generierte im Schnitt 4,1 Prozent. 0,4 Millionen Menschen sahen den von RTLzwei gezeigten Streifen, bei Vox waren es 0,59 Millionen.

