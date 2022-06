Erstmals sichtbar für alle: Die Quotenkurven der acht großen deutschen Vollprogramme in der Primetime, basierend auf der Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten. Mehr Hintergrund zu den neuen Daten gibt es hier. Die wichtigste Erkenntnis aus den Kurven ist nicht, wer vorne liegt. Die Zahlen sind aussagekräftig für die gemessenen Vodafone-Haushalte, aber nicht gewichtet, auch wenn sich die Ergebnisse nach Erfahrungen von AdScanner und Vodafone am ehesten jenen der Zielgruppe 14 bis 59 annähern.

Wertvoller und in sich aussagekräftig sind die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten, deren Profiteuren und der Entwicklung von Reichweiten innerhalb einer Sendung. Das erlaubt Deutungen, die bislang ohne zugängliche Minuten- bzw. Sekundenverläufe nicht möglich waren. Etwa ob eine Sendung von Beginn an wenige Zuschauende hatte oder aber während der Ausstrahlung massiv verlor. Die folgenden Quotenkurven spiegeln die Anzahl der eingeschalteten Giga TV-Boxen in den gemessenen Vodafone-Haushalten wider.

© AdScanner

Wenig überraschend dominierte am Samstagabend der Privatsender RTL mit der Übertragung des Fußballspiels zwischen Deutschland und Ungarn. Auffallend: Wohl dem guten Wetter geschuldet, hatten es bei Weitem nicht alle, die sich für den Kick im Rahmen der UEFA Nations League interessierten, schon um 20:45 Uhr vor die Empfangsgeräte geschafft. So stieg die Reichweite also im Laufe der ersten Halbzeit weiter an; und legte dann auch nach dem Seitenwechsel weiter zu. Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer wurden kurz vor dem Schlusspfiff gemessen.

© AdScanner

Ruhte der Ball, sanken die Werte recht schnell ab – das war nach halb elf Uhr abends genauso der Fall wie in der viertelstündigen Halbzeitpause. In diesem Zeitraum punkteten insbesondere Das Erste und das ZDF. Die dort gezeigten 90 Minuten langen Filme verbuchten dann einige Zuschauerinnen und Zuschauer mehr. Während die zweite "Stralsund"-Hälfte am späten Abend die zusätzlichen Zuschauerinnen und Zuschauer halten konnte, gab "Liebe verjährt nicht" im Ersten aber wieder recht schnell nach.

ZapIn und ZapOut ist die tägliche Betrachtung des Nutzungsverhalten mit der Frage: Wohin verlieren die größten acht größten deutschen Vollprogramme ihre Zuschauenden im Verlaufe eines Tages eigentlich und von welchen Sendern wiederum zappt das Publikum zu ihnen? Unsere ZapMap liefert Erkenntnisse zu Wettbewerbssituationen: Zwischen welchen Sendern herrscht der intensivste Publikumsaustausch?