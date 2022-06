© MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Erstmals seit 2020 sicherte sich "In aller Freundschaft" wieder zweistellige Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen. In dieser Altersklasse waren auch "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" am Dienstag sehr überzeugend unterwegs.