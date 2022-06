In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag im TV die meisten Spots geschaltet bzw. deren Spots die höchsten Reichweiten erzielt haben. Seit Anfang Mai findet die Auswertung nun also auf Produkt-Ebene statt: Sind mehrere unterschiedliche Spots für das gleiche Produkt geschaltet, zählen wir diese zusammen. So ergibt sich ein klareres Bild, wie hoch der Werbedruck für ein Produkt wirklich war.

Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone. Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Die höchste Bruttoreichweite erzielten auch am Mittwoch wieder die Spots für den RTL-Streamingdienst RTL+: 168 Mal liefen sie innerhalb eines Tages und erreichten so eine Gesamt-Reichweite von 93,24 XRP. Dabei gibt es derzeit drei Schwerpunkte: Stark beworben wird derzeit die US-Serie "One of us is lying", die Dating-Eigenproduktion "Princess Charming" und allgemein das Kinderangebot mit den "Toggo-Stars", die sich auch bei RTL+ wiederfinden. Die meisten der "Princess Charming"-Spots wurden dabei übrigens erstaunlicherweise beim Männersender Nitro geschaltet, gefolgt von ntv, die Spots für "One of us is lying" wurden hingegen am häufigsten bei RTL und RTLup gezeigt, die Toggo-Spots ebenfalls bei RTL - und gar nicht bei Super RTL.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

© AdScanner

Blickt man rein auf die Anzahl der ausgestrahlten Spots, dann führt mal wieder die Kreditvermittler-App Smava das Werberanking an, gleich 319 Mal liefen hier am gestrigen Mittwoch Spots des Unternehmens, dahinter folgt Expedia mit 258 Spots. Check24 Travel schaltete zwar nur weniger als halb so viele Spots, erzielte aber trotzdem eine höhere Bruttoreichweite (84 zu 64 XRP).