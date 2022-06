Die Verpflichtung von Birgit Schrowange hat sich für Sat.1 bislang aus Quotensicht noch nicht ausgezahlt. Ihr erstes Format "Birgits starke Frauen" erreichte nach einem ohnehin schon sehr schwachen Start mit Folge 2 in der Primetime nur wenig mehr als 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und katastrophale 1,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und war damit vorzeitig schon wieder Geschichte. Die Reihe "Wir werden mehr" startete nun am Sonntagvorabend, hatte aus Quotensicht aber ebenfalls erhebliche Probleme.

So sahen zwischen 17:45 Uhr und 19:55 Uhr im Schnitt nur 0,54 Millionen Personen zu, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 3,2 Prozent entsprach. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen blieb mit 5,2 Prozent merklich unter dem Senderschnitt und dürfte kaum dem entsprechen, was sich der Sender davon erhofft hat. An einem schwachen Vorlauf lag das nicht: Der Film "Coco - Lebendiger als das Leben" erzielte zuvor nämlich noch starke 10,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Änderungen am Sonntagvorabend gab's zuletzt auch bei RTL und Sat.1. RTL zeigt seit zwei Wochen nun "Exclusiv Weekend" sonntags ab 19:05 Uhr und macht damit recht gute Erfahrungen. Diesmal reichte es für 11,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, nochmal minimal mehr als eine Woche zuvor. Insgesamt hatten 1,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, was für 9,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum reichte. "RTL aktuell" bildete hier wieder ein starkes Lead-In mit 14,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und einer Gesamt-Reichweite von 2,58 Millionen. Zuvor lief es schon für "Die Unvermittelbaren - Das große Wiedersehen" mit Martin Rütter gut, der Marktanteil lag hier bei 13,2 Prozent.

ProSieben setzt sonntags nun auf einen "Galileo"-Doppelpack. Das neue "Galileo Stories" ab kurz vor 18 Uhr tut sich allerdings weiter schwer: Zwar konnte sich das Format im Vergleich zum verkorksten Auftakt in der Vorwoche steigern, lag mit 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber dennoch auf zu schwachem Niveau. 470.000 Personen sahen insgesamt im Schnitt zu. "Galileo Plus" erwischte mit 9,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe dafür im Anschluss einen der stärkeren Tage - der Marktanteils-Schnitt in diesem Jahr liegt bislang bei weniger als sechseinhalb Prozent. Etwas besser als gewohnt lief es auch für das nach vorne gerutschte "taff weekend", das mit 8,4 Prozent Marktanteil zumindest recht solide Werte einfuhr.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV