am 27.06.2022 - 10:35 Uhr

Erstmals sichtbar für alle: Die Quotenkurven der acht großen deutschen Vollprogramme in der Primetime, basierend auf der Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten. Mehr Hintergrund zu den neuen Daten gibt es hier. Die wichtigste Erkenntnis aus den Kurven ist nicht, wer vorne liegt. Die Zahlen sind aussagekräftig für die gemessenen Vodafone-Haushalte, aber nicht gewichtet, auch wenn sich die Ergebnisse nach Erfahrungen von AdScanner und Vodafone am ehesten jenen der Zielgruppe 14 bis 59 annähern.

Wertvoller und in sich aussagekräftig sind die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten, deren Profiteuren und der Entwicklung von Reichweiten innerhalb einer Sendung. Das erlaubt Deutungen, die bislang ohne zugängliche Minuten- bzw. Sekundenverläufe nicht möglich waren. Etwa ob eine Sendung von Beginn an wenige Zuschauende hatte oder aber während der Ausstrahlung massiv verlor. Die folgenden Quotenkurven spiegeln die Anzahl der eingeschalteten Giga TV-Boxen in den gemessenen Vodafone-Haushalten wider.

Am Sonntag war der "Tatort" erwartungsgemäß wieder dominierend - und dass er sogar deutlich besser abschnitt als in den vergangenen Wochen hängt auch damit zusammen, dass das Mainzer Team sein Publikum besser halten konnte. Häufig ist beim "Tatort" zu sehen, dass um 20:15 Uhr zunächst sehr viele reinschalten, dann aber im Lauf der 90 Minuten sukzessive Publikum abhanden kommt. Auch gestern gab es nach einigen Minuten einen kleinen Reichweiten-Abfall, danach zeigte sich er Mainzer "Tatort" aber deutlich stabiler als man das beispielsweise vergangene Woche beim Münchner "Tatort" beobachten konnte.

Nach dem "Tatort" schalteten dann erwartungsgemäß viele direkt aber - oder um, wie sich auch am Aufschwung beim "heute-journal" ersehen lässt, "Anne Will" verlor danna ber auch im Lauf der ersten halben Stunde sukzessive weiter an Publikum. Ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer dürften auch zu den Privaten gewechselt sein, wo "Kitchen Impossible" erst ab 21:45 Uhr seine stärkste Phase hatte.

