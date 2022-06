Nein, ein echter Erfolg war auch die dritte Ausgabe der RTL-Show "Gipfel der Quizgiganten" nicht. Zumindest mit Blick auf die Quoten jedenfalls ist das Format meilenweit von jeglichem Gigantenstatus entfernt. Am Montagabend ab 20:15 Uhr kam die neueste Ausgabe auf nur 9,4 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen und blieb somit ein Stück weit hinter dem RTL-Senderschnitt zurück. Zudem musste man sich von den überaus erfolgreichen Vox-Auswanderern überholen lassen. Als im Januar dieses Jahres die ersten beiden "Quizgiganten"-Ausgaben liefen, holten diese grob zehn Prozent, also etwas mehr als nun.

Wenig überraschend lag damals auch die Reichweite höher. Nun, mitten im Sommer, fiel diese auf 1,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Um 22:15 Uhr wurde der Ratespaß für 20 Minuten von einem 8,8 Prozent Marktanteil holenden "RTL Direkt" unterbrochen, danach ging es nochmals für zirka eine Dreiviertelstunde mit dem Quiz weiter. 8,7 Prozent Marktanteil generierte schließlich ein um 23:20 Uhr gestartetes "Spiegel TV". Tagsüber sorgten insbesondere zwei Formate aus dem RTL-Nachrichtenstudio für hohe Werte. "RTL Aktuell" sicherte sich zur gewohnten Zeit um 18:45 Uhr starke 19,7 Prozent in der Zielgruppe und auch "Punkt 12" erwischte mittags sowie am frühen Nachmittag mit 15,8 Prozent einen seiner besseren Tage.

Ein anderer RTL-Klassiker zündete diesmal besonders bei Nitro. Schon seit Langem wiederholt der Spartensender am Montagabend alte Ausgaben von "Alarm für Cobra 11"; die vier bis Mitternacht ausgestrahlten Episoden holten zwischen zwei und 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Erfolgreich unterwegs war Nitro bereits am späteren Nachmittag. Die Uralt-Sitcom "M.A.S.H." kam mit der um kurz vor 18 Uhr begonnenen Episode auf starke 5,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 0,41 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten zu. Mittags und am frühen Nachmittag hatte bereits "Renegade" um die sechs Prozent bei den Umworbenen geholt. Damit keine Illusion entsteht: Hierfür reichten aber gerade einmal um die 100.000 werberelevante Zusehende, bei "M.A.S.H." am Vorabend waren es 130.000 im Alter zwischen 14 und 49.

Sat.1 Gold räumte unter anderem am Nachmittag ab. Die 16:15-Uhr-Folge von "Diagnose: Mord" landete mit 4,3 Prozent weit über Senderschnitt; 70.000 14- bis 49-Jährige sorgten für dieses Ergebnis. Insgesamt schalteten 0,3 Millionen Menschen ein. Ebenfalls 4,3 Prozent hatte die erste von zwei "Unsere kleine Farm"-Episoden am frühen Nachmittag eingefahren. Bei ProSieben Maxx punkteten unterdessen nachts die entscheidenden Minuten im Stanley Cup Finale – der deutsche Nico Sturm hat sich mit seiner Colorado Avalance bekanntlich den Pokal gesichert. In der Zielgruppe kam die Free-TV-Übertragung auf zwei Prozent Marktanteil Um die 50.000 Menschen ab drei sahen die Live-Bilder.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV