Auf ähnlichem Quotenniveau wie tags zuvor der "Gipfel der Quizgiganten" performte am Dienstagabend der Start der zweiten Staffel von "König der Kindsköpfe" im RTL-Programm. Auch diese Unterhaltungsshow scheiterte letztlich an der Zehn-Prozent-Marke bei den Umworbenen. Mit 9,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe wird man beim Sender in Köln sicher nicht zufrieden sein. Hinzukommt, dass insgesamt nicht mehr als durchschnittlich 1,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer einschalteten. Für den Tagessieg nach Zielgruppen-Marktanteilen reichte es dennoch: RTL erarbeitete sich tagsüber einen Drei-Prozentpunkte-Vorsprung auf ProSieben und schloss letztlich mit 10,8 Prozent ab.

Das lag an einer über weite Strecken starken Daytime, in der nicht nur die Hauptnachrichten mit 19 Prozent funktionieren, sondern unter anderem auch "Die Retourenprofis" am Nachmittag mit diesmal 12,1 Prozent (16-Uhr-Folge) ein gutes Bild abgaben. "Punkt 12" holte 15,3 Prozent und sogar das sonst schwache "Chefkoch TV" lief mit etwas mehr als acht Prozent in der Zielgruppe halbwegs okay.

Sat.1 hatte da schon größere Probleme, der Tagesschnitt lag bei 7,4 Prozent. Wichtig für den Sender war, dass das neue "Navy CIS: Hawaii" weiterhin recht gut funktioniert. In dieser Woche sicherte sich der Primetime-Krimi aus den USA gute 8,7 Prozent – rund 1,2 Millionen Krimifans waren mit von der Partie. 6,3 und 7,7 Prozent holten zwei "NCIS"-Folgen danach. Tagsüber sah es für Sat.1 aber reichlich trüb aus. Zwischen 13 und 17 Uhr holten diverse "Auf Streife"-Formate und auch die "Klinik am Südring" nur zwischen fünf und sechs Prozent bei den Umworbenen, am Vorabend kam unter anderem "K11 – Die neuen Fälle" (4,2 und 4,4%) auf keinerlei grünen Zweig.

Am Vorabend hatte am Dienstag auch ProSieben zeitweise recht große Probleme: "Die Simpsons" landeten mit ihrem Doppelpack nur bei rund sechseinhalb Prozent, "Galileo" steigerte sich danach auf gute 9,7 Prozent. "Big Countdown", das die Primetime füllte, erreichte dann 8,2 Prozent. Insgesamt schauten 0,74 Millionen Personen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV