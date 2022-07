Unter den fünf meistgesehenen Sendungen des Dienstags bei den 14- bis 49-Jährigen befanden sich zwei Nachrichtenformate (die 20-Uhr-"Tagesschau" im Ersten mit rund 900.000 Zusehenden und das "heute-journal" mit 0,54 Millionen) und drei serielle Produktionen aus Deutschland. So sicherte sich "In aller Freundschaft", das ab kurz nach 21 Uhr im Ersten lief, den nächsten Rekord. Die Sachsenklinik generierte im Schnitt zwölf Prozent Marktanteil bei den Jüngeren und somit die beste Quote in dieser Altersklasse seit Beginn der DWDL-Aufzeichnungen im Jahr 2006. Die Krankenhaus-Weekly war zugleich mit 4,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Gesamtmarkt Reichweiten-Spitzenreiter.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV