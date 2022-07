am 06.07.2022 - 09:18 Uhr

90 Minuten lang widmete sich das ZDF am Dienstagabend in zwei Formaten nochmals der schlimmen Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal. Für "ZDFzeit" traf etwa Eva Brenner Betroffene. Die um 20:15 Uhr ausgestrahlte Produktion kam aber nicht über 1,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus (direkt zuvor hatte eine "Rosenheim-Cops"-Wiederholung rund eine Million Zuseher mehr). Weder die gemessenen acht Prozent Marktanteil insgesamt noch die 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen können als Erfolg gewertet werden.

Mit der Flutkatastrophe befasste sich ab 21 Uhr dann auch ein "frontal spezial" – mit ähnlichen Ergebnissen. 1,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten hier für 8,4 Prozent. Lediglich bei den Jüngeren ging die Quote deutlicher nach oben. Gemessen wurden im Schnitt 7,7 Prozent, was leicht unter dem bisherigen Jahresschnitt liegt. Erst mit dem "heute journal" lief es für das Zweite dann besser, 3,65 Millionen schauten zu, die Marktanteile stiegen auf 16,8 Prozent insgesamt und fast elf Prozent bei den Jungen. Auch "37 Grad" zum Thema "Schlauer als der Rest der Welt" lieferte ab 22:15 Uhr ab; hier wurden 10,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ermittelt. Insgesamt kam die Doku auf fast 15 Prozent – in beiden Fällen waren dies die besten Ergebnisse seit März.

RTLzwei schickte neue "Hartz und herzlich"-Folgen auf Sendung und berichtete diesmal aus Trier. 0,82 Millionen Menschen schauten die zweistündige Doku; in der kommerziell wichtigen Zielgruppe punktete das Format mit überdurchschnittlichen 6,4 Prozent. Eine "Armes Deutschland"-Wiederholung legte zwei Stunden später auf 7,5 Prozent in der Zielgruppe zu.

Zumindest bei den Jüngeren lag RTLzwei somit klar vor einem Kabel-Eins-Film: "Collateral" kam nämlich nicht über 4,4 Prozent Marktanteil hinaus. Insgesamt verbuchte der Streifen eine höhere Reichweite als das RTLzwei-Programm, 0,77 Millionen schalteten durchschnittlich ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV