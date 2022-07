Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Gleiches Bild wie in der Woche zuvor: Ohne "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" war auch in der vergangenen Woche wieder die ARD-Vorabendserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" die Sendung, die im Vergleich zu den vorläufig gewichteten Zahlen am meisten weiteres Publikum einsammeln konnte. Die Gesamt-Reichweite erhöhte sich noch um 210.000 auf im Schnitt 2,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, auch die Marktanteile erhöhten sich noch leicht um 0,9 Prozentpunkte auf 12,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,4 Prozentpunkte auf 10,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Eine sechsstellige Anzahl an weiteren Zuschauerinnen und Zuschauern sammelte auch der in Problemen steckende Serien-Montag von ProSieben ein. So zog die Reichweite von "Grey's Anatomy" noch um 140.000 auf 890.000 Zusehende an, bei den "Seattle Firefighters" ging's um 110.000 auf 850.000 nach oben.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 30.06.

18:50 2,15

(+0,21) 12,1%

(+0,9%p.) 0,37

(+0,03) 10,4%

(+0,4%p.) Polizeiruf 110: Black Box 03.07.

20:15 6,01

(+0,17) 24,1%

(+0,3%p.) 1,11

(+0,05) 19,1%

(+0,2%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 01.07.

19:38 2,16

(+0,15) 10,4%

(+0,5%p.) 0,63

(+0,09) 15,1%

(+1,5%p.) Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte 27.06.

20:14 0,89

(+0,14) 3,4%

(+0,5%p.) 0,49

(+0,06) 8,3%

(+0,7%p.) In aller Freundschaft 28.06.

21:19 4,65

(+0,14) 19,3%

(+0,2%p.) 0,56

(+0,05) 11,0%

(+0,7%p.) Alles was zählt 01.07.

19:06 1,80

(+0,13) 9,8%

(+0,5%p.) 0,36

(+0,04) 10,3%

(+0,9%p.) Donna Leon - Stille Wasser 02.07.

20:15 4,32

(+0,12) 22,2%

(0,0%p.) 0,30

(+0,00) 8,1%

(-0,2%p.) Club der guten Laune 29.06.

22:38 0,55

(+0,12) 4,8%

(+0,9%p.) 0,16

(+0,05) 5,8%

(+1,8%p.) Aktenzeichen XY... Vermisst 29.06.

20:15 5,12

(+0,12) 21,9%

(+0,2%p.) 0,98

(+0,09) 17,7%

(+0,9%p.) Seattle Firefighters - Die jungen Helden 27.06.

21:13 0,85

(+0,11) 3,3%

(+0,3%p.) 0,46

(+0,02) 7,9%

(+0,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 27.06.-03.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Den größten Aufschlag in Sachen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gab's aber für die Sat.1-Promireality "Club der guten Laune". Hier ging's noch um 1,8 Prozentpunkte nach oben - mit 5,8 Prozent Marktanteil blieb das Format aber trotzdem im roten Bereich und war angesichts der schwachen Quoten ja ohnehin schon im Lauf der Staffel in den späten Abend verschoben wurden. Im Schnitt kamen die acht Folgen auf insgesamt weniger als 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in Sat.1 und einen Zielgruppen-Marktanteil von nur wenig mehr als fünf Prozent. Das ist Nachgewichtung hin oder her natürlich zu wenig.

Bei ZDFneo legte der Staffel-Auftakt von "Böhmi brutzelt", bei dem Bill und Tom Kaulitz zu Gast waren, beim jungen Publikum noch zu einem vollen Erfolg für den Sender: Um 1,5 Prozentpunkte ging's in der Altersgruppe 14-49 noch auf nun 3,9 Prozent Marktanteil nach oben. Zum Vergleich: Der Senderschnitt von ZDFneo lag zuletzt bei 2,1 Prozent. Das Publikum der Sendung ist allerdings sehr jung, beim Gesamtpublikum stieg der Marktanteil zwar ebenfalls leicht an, lag mit 1,1 Prozent aber trotzdem weit unter dem Senderschnitt von zuletzt 2,9 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Club der guten Laune 29.06.

22:38 0,55

(+0,12) 4,8%

(+0,9%p.) 0,16

(+0,05) 5,8%

(+1,8%p.) Böhmi brutzelt mit Bill und Tom Kaulitz 02.07.

19:43 0,19

(+0,05) 1,1%

(+0,2%p.) 0,11

(+0,05) 3,9%

(+1,5%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 01.07.

19:38 2,16

(+0,15) 10,4%

(+0,5%p.) 0,63

(+0,09) 15,1%

(+1,5%p.) Das perfekte Dinner 30.06.

19:00 0,85

(+0,08) 4,5%

(+0,4%p.) 0,35

(+0,07) 9,1%

(+1,4%p.) Grizzy & Die Lemminge 01.07.

18:25 0,09

(+0,04) 0,6%

(+0,3%p.) 0,05

(+0,04) 1,8%

(+1,3%p.) Spiegel TV 27.06.

23:19 0,94

(+0,06) 7,5%

(+0,3%p.) 0,29

(+0,05) 9,8%

(+1,1%p.) Alles was zählt 01.07.

19:06 1,80

(+0,13) 9,8%

(+0,5%p.) 0,36

(+0,04) 10,3%

(+0,9%p.) Aktenzeichen XY... Vermisst 29.06.

20:15 5,12

(+0,12) 21,9%

(+0,2%p.) 0,98

(+0,09) 17,7%

(+0,9%p.) Bella Italia - Camping auf Deutsch 02.07.

18:15 0,47

(+0,04) 3,6%

(+0,3%p.) 0,16

(+0,03) 6,6%

(+0,9%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 30.06.

19:38 2,06

(+0,10) 10,1%

(+0,4%p.) 0,58

(+0,06) 13,9%

(+0,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 27.06.-03.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV