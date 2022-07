In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag im TV die meisten Spots geschaltet bzw. deren Spots die höchsten Reichweiten erzielt haben. Seit Anfang Mai findet die Auswertung nun also auf Produkt-Ebene statt: Sind mehrere unterschiedliche Spots für das gleiche Produkt geschaltet, zählen wir diese zusammen. So ergibt sich ein klareres Bild, wie hoch der Werbedruck für ein Produkt wirklich war.

Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone. Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Seit Anfang des Monats fährt Amazon eine TV-Werbekampagne für seinen anstehenden Prime Day. Etwas mehr als 100 Mal flimmerten die Spots des Großhändlers am Donnerstag über die Bildschirme. Dadurch sammelte Amazon eine Reichweite von 61,75 XRP ein, was im AdScanner-Ranking für den sechsten Platz reichte.

Bemerkenswert ist, dass derzeit auch Media Markt auf eine ähnliche Zielgruppe schielt - und das "Red Friday Weekend" ausgerufen hat. Die Werbung dafür war am Donnerstag ähnlich häufig im Fernsehen zu sehen wie jene von Amazon. Allerdings war Media Markt deutlich effizienter und sammelte 78,63 XRP-Punkte ein. Woran das liegt, zeigt der Blick auf die AdScanner-Daten: Während Amazon den ganzen Tag über warb, schaltete Media Markt seine Spots erst ab dem reichweitenstarken Vorabend. Beide Unternehmen eint jedoch, dass sie die meisten XRP-Punkte durch ihre Werbebuchungen bei RTL einsammelten.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

© AdScanner

Ganz vorne rangierte auch am Donnerstag wieder RTL+: Die 175 ausgestrahlten Spots führten zu einem starken XRP von 112,44, während Check 24 Travel als größter Verfolger mit 107 Spots auf 80,58 kam. Mehr als doppelt so oft schaltete übrigens Expedia seine Spots, landete mit einem XRP von 54,10 allerdings nur knapp noch in den Top 10 des Reichweiten-Rankings. Werbe-König bleibt weiterhin Smava, das ganze 334 Mal warb - so häufig wie kein anderes Unternehmen. Der XRP lag dadurch bei 75,88.