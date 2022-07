am 09.07.2022 - 09:42 Uhr

Schon seit 1987 ist das "Nachtcafé" im SWR Fernsehen auf Sendung, am gestrigen Freitagabend stand nun die 1000. Folge auf dem Programm. Und die Quoten konnten sich sehen lassen: Im Schnitt rund 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die von Michael Steinbrecher moderierte Sendung, das entsprach bundesweit einem Gesamtmarktanteil von 3,0 Prozent. Damit sahen zwar etwa 140.000 weniger zu als noch in der vergangenen Woche, aber zugleich auch deutlich mehr als in den Wochen davor.

Zum Vergleich: Der SWR lag im vergangenen Monat bei einem bundesweiten Marktanteil von 2,2 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief das "Nachtcafé" mit 1,2 Prozent Marktanteil deutlich über dem Senderschnitt, der zuletzt 0,8 Prozent bundesweit betrug. Betrachtet man nur das SWR-Gebiet dann erreichte das "Nachtcafé" einen Marktanteil von 9,5 Prozent - auch das deutlich mehr als der SWR-Senderschnitt, der sonst bei zuletzt 6,7 Prozent lag.

Am Freitagabend wurde aber natürlich nicht nur im SWR getalkt, auch "3 nach 9" und "Riverboat Berlin" buhlten ums Publikum und liefen dabei jeweils gleich auf zwei Sendern. "3 nach 9" erreichte dabei 1,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, wobei drei Viertel davon auf den NDR, der Rest auf den HR entfielen. Zusammengenommen ergab das einen Marktanteil von 6,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

"Riverboat Berlin" wiederum erreichte eine Gesamt-Reichweite von rund 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im MDR und RBB, wobei hier der MDR der häufiger eingeschaltete Sender war. In Summe erreichte die Sendung damit einen Marktanteil von 3,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Der "Kölner Treff" im WDR pausiert derzeit.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV