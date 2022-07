Kabel Eins hat am Sonntagabend mit seinem Format "Deutschlands größte Geheimnisse" überraschend starke Quoten eingefahren. Durchschnittlich 1,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zählte die Sendung um 20:15 Uhr und damit über 300.000 mehr als beim Staffel-Auftakt vor einer Woche. In der Zielgruppe gab es sogar einen neuen Bestwert: Dort trieben 510.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren den Marktanteil des Senders auf tolle 8,6 Prozent - geschlagen geben musste sich Kabel Eins damit neben dem "Tatort" nur RTL und ProSieben. "Abenteuer Leben am Sonntag" steigerte sich anschließend gar auf 9,7 Prozent und war ebenfalls stark wie nie. 760.000 Menschen blieben am späten Abend im Schnitt dran.

Nicht ganz so stark, aber zumindest ordentlich startete am Vorabend die neue Dokusoap "Die Schrägergärtner: Säen, mäen und Trophäen", die ab 18:10 Uhr von immerhin 550.000 Menschen gesehen wurde. Mit einem Marktanteil von 5,1 Prozent bewegte sich die Sendung zum Auftakt im grünen Bereich und lag zugleich klar vor Sat.1, wo die neue Reihe "Wir werden mehr" mit Birgit Schrowange im Gegenzug auf einen neuen Tiefstwert fiel. Gerade mal noch 3,4 Prozent Marktanteil verbuchte das Format im Vorabendprogramm, insgesamt schalteten nur 440.000 Menschen ein.

Nach oben zeigte der Quoten-Trend dagegen für das neue ProSieben-Magazin "Galileo Stories", das nach seinem schwachen Start vor wenigen Wochen mit nicht mal sechs Prozent Marktanteil nun sehr ordentliche 9,9 Prozent erzielte. Durchschnittlich 630.000 Menschen wurden ab 17:56 Uhr gezählt, ehe "Galileo Plus" gut eine Stunde später auf 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam. "taff weekend" verbuchte am Nachmittag ähnlich solide 8,6 Prozent.

Bei Vox sorgten indes "Die Tuning Profis" für die besten Werte am Vorabend: 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Marktanteil von 7,5 Prozent waren um 18:10 Uhr für die Dokusoap drin. "Detlef goes Schlager" tat sich danach mit 6,5 Prozent etwas schwerer. Und auch "Das perfekte Promi Dinner" konnte in der Primetime nicht mithalten: Nach dem Rekord der Vorwoche ging die Staffel nun mit nur 530.000 Zuschauenden und 5,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einigermaßen unspektakulär zu Ende.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV