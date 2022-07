Der "Tatort" war am Sonntagabend trotz Wiederholung nicht zu schlagen. Durchschnittlich 6,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer machten die Krimireihe im Ersten zur meistgesehenen Sendung des Tages, der Marktanteil lag bei starken 23,7 Prozent. Zum Vergleich: Das ZDF kam als größter Verfolger mit "Ein Tisch in der Provence" auf nicht einmal die Hälfte und musste sich mit 3,08 Millionen Personen sowie 11,2 Prozent Marktanteil begnügen. Danach übernahm jedoch das ZDF die Marktführerschaft: Auf 4,57 Millionen Zuschauende und einen Marktanteil von 18,5 Prozent steigerte sich der Sender mit dem "heute-journal" - auch, weil "Klassik am Odeonsplatz" nach dem "Tatort" im Ersten auf 1,53 Millionen Personen abstürzte. Der Marktanteil brach auf 6,7 Prozent ein.

Ähnlich kräftig ging es auch bei den 14- bis 49-Jährigen nach unten: Nur noch 3,5 Prozent betrug der Marktanteil der Klassik-Sendung, nachdem der "Tatort" zuvor noch auf 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 18,2 Prozent Marktanteil gekommen war. Hier erwies sich übrigens ein Film-Klassiker als größter Konkurrent für den Krimi: RTL überzeugte mit "Pretty Woman" durchschnittlich 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren zum Einschalten, sodass der Marktanteil bei guten 12,6 Prozent lag. Auch die Gesamt-Reichweite des Films fiel mit 2,42 Millionen Zuschauenden und 9,4 Prozent Marktanteil gut aus.

Ein zweistelliger Marktanteil gelang darüber hinaus auch ProSieben in der Zielgruppe: Dort überzeugte "The Accountant" mit 10,7 Prozent bei insgesamt 1,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Sat.1 konnte mit "The Mule" dagegen nicht viel reißen und blieb bei 1,10 Millionen Personen sowie 5,7 Prozent Marktanteil hängen. Später am Abend enttäuschte dann auch "No Country For Old Men" mit lediglich 5,4 Prozent in der Zielgruppe. Entsprechend ernüchternd fiel daher der Tagesmarktanteil aus: Mit genau 5,5 Prozent lag Sat.1 am Sonntag nur auf Augenhöhe mit Kabel Eins.

Marktführer bei den 14- bis 49-Jährigen war derweil RTL, das auf 10,2 Prozent Marktanteil kam - auch, weil neben "Pretty Woman" die Minions tagsüber stundenlang punkteten. Starke 15,6 Prozent erzielte etwa "Ich - Einfach unverbesserlich 3" zur Mittagszeit beim jungen Publikum, auch die anderen Filme waren zweistellig. Enttäuschend verlief dagegen die Rückkehr der Dokusoap "Alt & Abgefahren", die auf dem Sendeplatz um 16:45 Uhr nur 7,0 Prozent Marktanteil schaffte. Besser lief es später am Abend für "Stern TV am Sonntag", das durch den Film-Rückenwind mit 1,20 Millionen Zuschauenden die bislang beste Reichweite erzielte. In der Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf solide 9,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV