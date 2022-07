Lediglich eine neue Folge von "Wer wird Millionär?" sendete RTL seit Ende März - eigentlich unverständlich, schaut man sich die noch immer ordentlichen Quoten des Dauerbrenners an. Am Montag meldete sich Günther Jauch nun mit seinem Quiz zurück und bescherte dem Kölner Sender auf Anhieb einen Platz an der Spitze der TV-Charts. Durchschnittlich 3,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich für "WWM" - das waren über eineinhalb Millionen mehr als der "Gipfel der Quizgiganten" vor einer Woche erreichte und sorgte für einen Marktanteil von 13,7 Prozent.

Beim Gesamtpublikum musste sich die RTL-Show am Montag nur der "Tagesschau" und dem kurzen "heute-journal" in der Halbzeitpause des Frauenfußball-EM-Spiels zwischen England und Norwegen geschlagen geben. Hier schalteten 3,60 Millionen Menschen ein. Generell lieferte sich "Wer wird Millionär?" mit den Öffentlich-Rechtlichen einen recht engen Dreikampf um die Spitze: Während das EM-Spiel im Zweiten mit 3,21 Millionen Fans auf ebenfalls 13,7 Prozent Marktanteil kam, erreichte die Free-TV-Premiere des Musical-Films "Ich war noch niemals in New York" im Schnitt 3,19 Millionen Personen, die 12,6 Prozent Marktanteil entsprachen.

Bei den 14- bis 49-Jährigen ging der Tagessieg - ebenso wie beim Gesamtpublikum - indes an die "Tagesschau", die als einzige Sendung überhaupt mehr als eine Million junge Menschen erreichte und 19,6 Prozent Marktanteil verbuchte. Insgesamt schalteten 5,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten ein. Auch "GZSZ" erreichte in der Zielgruppe mehr 14- bis 49-Jährige als jede Primetime-Sendung. "WWM" kam danach mit 700.000 Zuschauenden unter 50 auf 12,1 Prozent Marktanteil, während das Fußballspiel im Zweiten mit 10,5 Prozent punktete.

Bei RTL blieben zudem die Marktanteile auch nach "Wer wird Millionär?" zweistellig: "RTL Direkt" holte noch 10,6 Prozent Marktanteil und kam mit insgesamt 2,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf die höchste Reichweite seit Mitte April. "Extra" steigerte sich danach auf 11,3 Prozent. Mit einem Tagesmarktanteil von 10,3 Prozent lagen die Kölner letztlich zwei Prozentpunkte vor ProSieben. Probleme gab's vor allem am Morgen, wo "Punkt 6" und "Punkt 7" nicht mal vier Prozent schafften, auch "Chefkoch TV" ging um 11:00 Uhr mit 3,7 Prozent in der Zielgruppe unter.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV