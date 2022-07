Die gute Nachricht für ProSieben zuerst: Mit einem Marktanteil von 16,1 Prozent verzeichnete "taff" am Montagnachmittag in der Zielgruppe die beste Quote des laufenden Jahres. Und auch sonst lief es tagsüber für den Sender über weite Strecken hinweg ziemlich gut: "Scrubs" erzielte schon zur Mittagszeit teils über 13 Prozent Marktanteil, "Two and a half Man" überzeugte ebenso wie "Young Sheldon" mit mehr als 14 Prozent und "The Big Bang Theory" steigerte sich sogar in der Spitze auf tolle 17,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Auch der Vorabend blieb mit "Newstime", den "Simpsons" und "Galileo" durchweg zweistellig - es hätte also ein rundum erfolgreicher Start in die Woche werden können, wäre da nicht die Primetime gewesen, die den Tagesmarktanteil des Senders dann doch auf nur 8,3 Prozent drückte. Die US-Serien erwiesen sich auch diesmal wieder als Sorgenkinder: So kam "Grey's Anatomy" zunächst auf 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,9 Prozent Marktanteil, ehe "Seattle Firefighters" noch einen Prozentpunkt weniger einfuhr.

Am späten Abend war zudem erneut mit "Prodigal Son - Der Mörder in Dir" nichts zu holen: Um 22:14 Uhr bracht der Marktanteil von ProSieben auf dürftige 4,1 Prozent ein und eine weitere Folge kam später nicht über 5,2 Prozent hinaus. Nur 280.000 Menschen blieben zu diesem Zeitpunkt dabei. Noch größer waren die Quoten-Sorgen am Montag jedoch in Sat.1, das bei einem schwachen Tagesmarktanteil von 6,2 Prozent in der Zielgruppe verharrte und zur besten Sendezeit mit 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen das Schlusslicht unter den acht Vollprogrammen bildete. Lediglich 700.000 Menschen interessierten sich für "111 fabelhafte Familien".

Keine guten Nachrichten kommen zudem vom Vorabend, wo die neue Kochshow "Doppelt kocht besser" bei 530.000 Zuschauenden und 4,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verharrte, nachdem "K11" unmittelbar zuvor schon nur 3,9 Prozent verzeichnete. Zweistellig waren in Sat.1 am Montag nur das "Frühstücksfernsehen" sowie "Auf Streife - Die Spezialisten" und die "Klinik am Südring" - was auch deshalb bemerkenswert ist, weil der Sender mit den beiden Scripted Realitys am Nachmittag in Zukunft nicht mehr plant.

