Bei Vox erlebt "Das perfekte Dinner" in diesen Wochen seinen nächsten Frühling. Die 19-Uhr-Sendung glänzt mit starken Quoten. Am Dienstag etwa wurden im Schnitt 9,7 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen erreicht. Das war eines der besten Ergebnisse in diesem Jahr, allerdings nicht das Beste. Der Top-Wert liegt bei um die zehneinhalb Prozent. Dem Sat.1-Neustart "Doppelt kocht besser" gelang es somit nicht, dem Vox-Urgestein das Wasser abzugraben. Sat.1 sicherte sich am Dienstag ab 19 Uhr mit der siebten Ausgabe der Sendung gerade einmal 4,2 Prozent und wird somit einen ziemlich langen Atem bei "Doppelt kocht besser" brauchen. Insgesamt kam die Sat.1-Show auf 0,46 Millionen Zuschauende, Vox sicherte sich 0,97 Millionen.

In der Primetime setzte Vox flächendeckend auf "Hot oder Schrott". Zwischen 20:15 und 22:15 Uhr wurden 6,2 Prozent Marktanteil gemessen, zwei nachfolgende je einstündige Ausgaben holten je 5,5 Prozent. Die Gesamt-Reichweiten lagen bei 0,76, 0,65 und 0,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Gegen das starke Match der Frauenfußballnationalmannschaft sind das passable Ergebnisse. RTLzwei backte indes kleinere Brötchen. Geschichten aus den Benz-Baracken bescherten "Hartz und herzlich" zum Primetimestart nur 3,7 Prizent in der Zielgruppe, "Armes Deutschland" steigerte sich nach 22:15 Uhr dann auf hübsche 6,1 Prozent.



Kabel Eins gab nur im Titel so richtig Gas, "Speed 2" und "Speed" landeten bei 4,6 und 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - passable bis gute Werte. Die Actionfilme interessierten im Schnitt 0,73 und 0,45 Millionen Menschen. "Speed" dürfte immerhin hintenraus Quote gemacht haben. Die drei Minuten langen Nachtnachrichten bei Kabel Eins kamen nämlich ab 1:19 Uhr auf gute 9,7 Prozent.

Stark unterwegs war am Dienstagabend einmal mehr auch ZDFneo. Die Krimiwiederholung eines "Marie Brand"-Films lockte im Schnitt 1,74 Millionen Menschen (7,4%) an – sie war mit drei Prozent auch bei den Jüngeren sehr gefragt. Danach kam ein "Doppelhaushälfte"-Doppelpack noch auf 0,63 und 0,47 Millionen Zusehende (2,6 und 2,1%). Bei den Jüngeren lagen die Quoten bei um die eineinhalb Prozent.

