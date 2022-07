am 14.07.2022 - 08:55 Uhr

Weil der Krieg im Titel dem Sender unpassend erschien, machte Sat.1 seine Spielshow "Paar Wars" zu "Paar Love" - doch nicht nur der Titel war neu, sondern auch der Sendeplatz am Mittwochabend. Gelohnt haben sich die Veränderungen für Sat.1 nicht, denn zum Auftakt der zweiten Staffel fuhr die von Ralf Schmitz präsentierte Sendung neue Tiefstwerte ein. Gerade einmal 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren dabei, erstmals fiel "Paar Love" damit unter die Millionen-Marke. Auch in der Zielgruppe gab's nicht viel zu holen: Hier musste sich Sat.1 ab 20:15 Uhr im Schnitt mit nur 6,1 Prozent Marktanteil begnügen.

Damit musste sich der Sender sogar RTLzwei geschlagen geben, das mit zwei Katzenberger-Folgen auf Werte von 6,6 und 7,6 Prozent kam. Noch härter traf es danach jedoch eine weitere Schmitz-Show: Die Impro-Comedy "Halbpension mit Schmitz" geriet mit lediglich 4,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen vollends unter die Räder und kam insgesamt auf nur noch 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Dazu kommt, dass die neue Vorabend-Show "Doppelt kocht besser" mit 3,8 Prozent Marktanteil nur knapp am bisherigen Tiefstwert vorbeischrammte.

Mit einiger Ernüchterung dürfte man aber auch bei ProSieben auf die Quoten vom Mittwochabend schauen, denn auch nach vier Wochen hat "Blamieren oder Kassieren? XL" den Abwärtstrend noch nicht stoppen können. In dieser Woche gab's für das Quiz mit Elton erstmals sogar einen einstelligen Marktanteil: Nur noch 9,2 Prozent wurden um 21:23 Uhr erzielt - was auch deshalb überrascht, weil "TV total" im Vorfeld mit stolzen 14,1 Prozent so gut abschnitt wie seit Ende April nicht mehr und ProSieben damit um 20:15 Uhr die Marktführerschaft einbrachte.

Insgesamt schalteten 1,13 Millionen Menschen ein, ehe "Blamieren oder Kassieren? XL" von 830.000 Personen gesehen wurde. "Balls - für Geld mache ich alles" sorgte im weiteren Verlauf des Abends für weitere Rückgänge: Eine neue und eine alte Folge blieben bei Marktanteilen von nur 7,6 und 5,0 Prozent in der Zielgruppe hängen. Aber auch für RTL lief's nicht rund: Dort fiel "Die Bachelorette" um 20:15 Uhr auf den schwächsten Wert der laufenden Staffel. Gerade mal 10,3 Prozent betrug der Marktanteil in der Zielgruppe in dieser Woche.

