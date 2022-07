am 15.07.2022 - 09:06 Uhr

"Das große Promi-Büßen" hat bei ProSieben in der zweiten Woche nahezu alle Zuschauerinnen und Zuschauer halten können. Durchschnittlich 1,13 Millionen Menschen schalteten am Donnerstag ein und damit nur 50.000 weniger als beim Auftakt. In der Zielgruppe verharrte der Marktanteil dennoch im einstelligen Bereich, ging sogar leicht nach unten - von 9,7 auf 9,0 Prozent. Trotzdem bewegte sich die neue Realityshow damit oberhalb des Senderschnitts, wenngleich es nicht reichte, um der Frauenfußball-EM im Ersten gefährlich zu werden.

Immerhin: Mit durchschnittlich 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren bewegte sich ProSieben zunächst auf Augenhöhe mit RTL, wo ein weiteres "Stern TV Spezial" von 400.000 Menschen unter 50 gesehen wurde. Wegen der langen Laufzeit bis Mitternacht erzielte "Leben mit Fünflingen - Die Beutelspachers" jedoch einen etwas höheren Marktanteil: Solide 10,2 Prozent sowie insgesamt 1,47 Millionen Zuschauende waren für die Sendung drin. Dazwischen kam "RTL Direkt" jedoch nicht über sehr mäßige 8,2 Prozent hinaus. ProSieben wiederum brach am späten Abend regelrecht ein und verbuchte mit "Big Stories" gerade mal noch 3,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Rundum erfolgreich verlief der Donnerstagabend dagegen für Kabel Eins, wo "Achtung Abzocke" nach dem erfolgreichen Staffel-Auftakt noch einen drauflegte und zur besten Sendezeit tolle 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte. Der Sender lag damit nicht nur klar vor der RTLzwei-Dokusoap "Zwei Familien - Zwei Welten", die sich mit 5,0 Prozent ordentlich zurückmeldete, sondern auch vor Sat.1. Dort erzielte "110 - Notruf Deutschland" nur einen Marktanteil von 5,5 Prozent. Insgesamt schalteten 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, während "Achtung Kontrolle" auch hier leicht stärker war.

Vox kam derweil mit dem Spielfilm "Pitch Perfect" um 20:15 Uhr auf nur 600.000 Zuschauende, erzielte aber in der Zielgruppe gute 7,0 Prozent Marktanteil und steigerte sich mit "Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens" im Anschluss noch auf 7,8 Prozent. Stark war auch Super RTL, das mit "CSI: Miami" schon um 20:15 Uhr auf 3,0 Prozent Marktanteil kam und sich im Laufe des Abends mit weiteren Folgen auf bis zu 4,9 Prozent steigerte. Nach 22 Uhr erreichte der Sender durchschnittlich 720.000 Krimi-Fans.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV