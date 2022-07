Seit "Cheflkoch TV" vor mehr als vier Monaten bei RTL gestartet ist, hat die neue Kochshow im Schnitt nicht mal sechs Prozent Marktanteil erzielt. Streng genommen ist das Format also ein heißer Absetzungskandidat - zumal ein Aufwärtstrend nicht erkennbar ist. Am Donnerstag lief es für "Chefkoch TV" sogar so schlecht wie noch nie: Mit nur 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren erzielte die Sendung auf dem 11-Uhr-Sendeplatz einen katastrophalen Marktanteil von 2,3 Prozent in der Zielgruppe. Lediglich 150.000 Menschen schalteten insgesamt ein.

Doch "Chefkoch TV" war längst nicht das einzige RTL-Problem: Schon "Punkt 8" hatte mit 3,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe so schlecht abgeschnitten wie noch nie und insgesamt gerade mal 180.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht. Immerhin: "Punkt 6" kam zuvor noch auf 10,5 Prozent, "Punkt 7" erzielte 8,7 Prozent. Einstellig blieb am Donnerstag aber auch "Punkt 12", das mit lediglich 8,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen den schwächsten Wert des laufenden Jahres erzielte. "Die Retourenprofis" kamen anschließend nicht über Werte von 6,4 undd 5,2 Prozent hinaus, später enttäuschte auch "Unter uns" mit desolaten 6,3 Prozent.

Während die RTL-Quoten zumindest am Vorabend anzogen und "RTL aktuell" mit starken 19,2 Prozent überzeugte, kämpfte zu diesem Zeitpunkt der Konkurrent Sat.1 einmal mehr mit großen Problemen. Dort enttäuschte die neue Kochshow "Doppelt kocht besser" mit nur 4,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Einziger Lichtblick am Nachmittag war derweil die "Klinik am Südring", die auf 11,2 Prozent kam und damit deutlich vor RTL lag.

Einen sehr starken Tag erwischte zudem das "Sat.1-Frühstücksfernsehen", das ab 5:30 Uhr im Schnitt einen herausragenden Marktanteil von 20,6 Prozent in der Zielgruppe verzeichnete und auf diese Weise zumindest die Wiederholung von "Doppelt kocht besser" anschob: Starke 13,4 Prozent Marktanteil erzielte die Sendung um 10:00 Uhr, ehe das "Buchstaben-Battle" eine Stunde mit 11,9 Prozent ebenfalls überzeugte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV