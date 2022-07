Auch beim sonntäglichen Krimi im Ersten ist man inzwischen im Sommermodus, für den Primetime-Sieg bei Jung und Alt reichte es für die Wiederholung des Borowski-"Tatorts" aber trotzdem: 4,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil belief sich auf 19,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 13,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - gute Werte, die aber der Konkurrenz etwas mehr Luft zum Atmen ließen als das sonst bei Erstausstrahlungen der Fall ist.

Genutzt hat das RTL, wo der Film "Fast & Furious 6" mit 12,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nur knapp hinter dem "Tatort" über die Ziellinie kam. 1,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Davon profitierte im Anschluss auch "Stern TV am Sonntag", das diesmal mit der Aufregung über den Layla-Song aufmachte. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen übertrumpfte den bisherigen Höchstwert um mehr als einen Prozentpunkt und belief sich auf 12,0 Prozent - auch wenn die Gesamt-Reichweite mit im Schnitt 0,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern deutlich niedriger ausfiel als noch eine Woche zuvor, als 1,2 Millionen Personen im Schnitt zugesehen hatten.

Im Hollywood-Duell zog ProSieben am Sonntagabend im Vergleich zu RTL klar den Kürzeren, "Godzilla II: King of the Monsters" gab mit 8,7 Prozent Marktanteil nur ein blasses Bild ab, danach kam "Rogue Hunter" sogar nur auf richtig schwache 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Für Sat.1 lief es mit 6,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe für "I still believe" ebenfalls nur mäßig, ehe "Colonia Dignidad" mit nur 4,6 Prozent Marktanteil klar in den roten Bereich rutschte. RTLzwei erreichte um 20:15 Uhr mit "Mamma Mia" immerhin 5,2 Prozent Marktanteil, ehe sich "Mamma Mia! Here we go again" mit 3,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber ebenfalls schwer tat.

Neben RTL ist es unter den größeren Sendern daher vor allem Kabel Eins, das mit seinem Sonntagabend noch richtig zufrieden sein kann. "Deutschlands größte Geheimnisse" gab nach dem Bestwert in der vergangenen Woche zwar etwas ab, war mit 7,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber trotzdem ein voller Erfolg. Im Schnitt 0,92 Millionen Personen sahen insgesamt zu. Danach kam "Abenteuer Leben am Sonntag" noch auf 7,3 Prozent Marktanteil. Vox konnte mit einem "Shopping Queen Spezial" da nicht mithalten und musste sich mit 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen begnügen, "Prominent" enttäuschte danach mit nur 4,6 Prozent Marktanteil. Beim Gesamtpublikum war der stärkste "Tatort"-Verfolger wie üblich das ZDF, wo 2,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer am "Tisch in der Provence" Platz nahmen.

