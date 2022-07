Serien-Wiederholungen waren am Montagabend ein geeignetes Mittel, um am späten Abend noch einmal die Quoten zu pushen. Das gilt nicht zuletzt für Super RTL, wo sich "Bones - Die Knochenjägerin" nach 23 Uhr auf beachtliche 6,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe steigerte und damit weit über den Normalwerten des Senders lag. Eine Stunde zuvor hatte die US-Serie bereits 4,0 Prozent erzielt - und auch der Start in den Abend verlief zwei weiteren Folgen, die für Marktanteile von 3,9 und 3,6 Prozent sorgten, richtig gut. Bis zu 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten "Bones" sehen.

Auch Nitro setzte mit "Alarm für Cobra 11" auf einen Serien-Marathon und steigerte sich im Laufe des Abends auf bis zu 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Zielgruppe waren um 20:15 Uhr zwar zunächst nur 1,3 Prozent Marktanteil drin, doch nach und nach zogen die Quoten an, sodass um 23:06 Uhr beachtliche 5,0 Prozent eingefahren wurden. Zu diesem Zeitpunkt erreichten "Bones" und "Cobra 11" somit bei den 14- bis 49-Jährigen mehr als jeden Zehnten.

Dazu kommt, dass auch für RTL Up noch ein Stück vom Kuchen übrig blieb. Dort war es der RTL-Klassiker "Hinter Gittern - Der Frauenknast", der nach 23 Uhr mit 2,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum überzeigte. Über 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer lockten die vier Folgen im Schnitt zu dem Spartensender. Mehr Menschen erreichte RTL Up jedoch bereits am Nachmittag und Vorabend, wo diverse Gerichtsshows die Reichweite auf bis zu 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer trieben.

Ein schöner Erfolg ist unterdessen auch weiterhin "Star Trek: Discovery" für Tele 5: 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für die Serie, die noch dazu auch beim jungen Publikum mit 2,1 Prozent Marktanteil überzeugte. "Raumschiff Enterprise" konnte diese Flughöhe jedoch nicht halten und fiel danach zunächst auf 1,0 Prozent zurück, ehe eine weitere Folge noch auf 1,4 Prozent sowie insgesamt 320.000 Fans kam. Schon am Vorabend hatte "Star Trek" den Marktanteil von Tele 5 auf bis zu 2,3 Prozent getrieben.

