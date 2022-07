Seit etwas mehr als zwei Wochen setzt Sat.1 am Vorabend auf "Doppelt kocht besser", doch nach bislang elf gesendeten Folgen fällt das Fazit aus Quotensicht ernüchternd aus. Zwar hat sich die Kochshow mit Alexander Kumptner von Beginn an eine recht stabile Fan-Gemeinde von etwas einer halben Million Fans erkämpft - nennenswert mehr wurden es bislang aber nicht. Auch in der Zielgruppe erweist sich "Doppelt kocht besser" mit kaum als vier Prozent Marktanteil bislang nicht als Erfolg für Sat.1.

Am Dienstag musste der Sender sogar einen neuen Tiefstwert hinnehmen: Gerade mal noch 3,4 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Zum Vergleich: Bei Vox kam "Das perfekte Dinner" auf einen mehr als doppelt so hohen Wert. Insgesamt zählte die Show diesmal 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, nachdem am Montag mit 590.000 die bislang höchste Reichweite seit dem Start erzielt werden konnte.

Mit seinen Scripted-Formaten war Sat.1 im Vorfeld zudem deutlich erfolgreicher, wenngleich ein Marktanteil von 6,5 Prozent, wie ihn "K11 - Die neuen Fälle" im Vorfeld verbuchte, sicher ebenfalls nicht zufriedenstellend sein dürfte. Um 17:30 Uhr hatte "Lenßen übernimmt" übrigens noch 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher gelockt - binnen eineinhalb Stunden halbierte sich somit die Gesamt-Reichweite am Sat.1-Vorabend.

Immerhin: Verlass war am Dienstag auf die beiden "Auf Streife"-Formate, die um 14 und 15 Uhr mit Marktanteilen von 11,1 und 13,3 Prozent in der Zielgruppe weit über den Normalwerten von Sat.1 lagen. Auch die "Klinik am Südring" war mit 9,9 Prozent noch erfolgreich. RTL konnte diesmal nicht mithalten und erreichte mit seinen zwei "Retourenprofis"-Folgen nur Werte von 6,4 und 6,8 Prozent. Zweistellig wurde RTL erst nach 18 Uhr; insbesondere "RTL aktuell" war mit 18,3 Prozent Marktanteil richtig stark. Mit insgesamt 2,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war am Dienstag keine RTL-Sendung erfolgreicher als die Nachrichten.

