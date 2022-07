am 22.07.2022 - 09:10 Uhr

Neuneinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, über 40 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen: Am Donnerstag war gegen die Fußballerinnen im Ersten erwartungsgemäß überhaupt nicht anzukommen. Stärkster Verfolger beim jungen Publikum war noch ProSieben, wo man schon ganz froh sein dürfte, dass der Marktanteil fürs "Große Promi-Büßen" mit 8,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe nur leicht unter dem Vorwochen-Wert lag - zumal die absolute Zahl der 14- bis 49-Jährigen sogar von 0,41 auf 0,48 Millionen zulegen konnte. Die Gesamt-Reichweite fiel allerdings um 160.000 und somit unter die Millionen-Marke auf 0,97 Millionen. Im Anschluss zeigte ProSieben übrigens gleich nochmal die Folge der Vorwoche und erreichte damit noch 410.000 Personen und 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

RTL hatte mit Blick auf die erwartete Dominanz der Fußball-Übertragung schon im Vorfeld Reißaus genommen und die eigentlich geplante Bundeswehr-Doku mit Henning Baum verschoben. Stattdessen wiederholte man nur "Raus aus den Schulden" und wurde dafür mit 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und einer Gesamt-Reichweite von 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauern abgespeist. "RTL direkt" kam danach sogar nur auf 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Immerhin: Das "Stern TV Spezial: Why Sophia Maier - Welche Folgen hat grenzenlose Prostitution" steigerte sich später am Abend noch auf 7,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Um 20:15 Uhr lag RTL aber nur auf Augenhöhe mit Kabel Eins, wo sich Peter Giesel allerdings auch schwerer tat als zuletzt und 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einfuhr. 0,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Das "K1 Magazin" erreichte im Anschlus snoch 3,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Damit war Kabel Eins aber in jedem Fall erfolgreicher unterwegs als RTLzwei, wo "Zwei Familien, zwei Welten" nicht über 3,2 Prozent Marktanteil hinaus kam.

In Sat.1 erreichte "110 Notruf Autobahn" um 20:15 Uhr einen Zielgruppen-Marktanteil von 5,6 Prozent, danach stürzte "Akte" allerdings auf miserable 2,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ab. Zufriedener sein dürfte man da bei Vox, wo der Film "Pitch Perfect" seine Sache um 20:15 Uhr mit 7,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen recht gut machte und "The Rock - Fels der Entscheidung" danach auch noch solide 6,8 Prozent Marktanteil erreichte.

Vom Fußbal ziemlich unbeeindruckt zeigte sich unterdessen wieder das ZDF, wie schon der Blick auf den Tagesmarktanteil zeigt: Das Erste war mit 18,3 Prozent zwar klarer Marktführer, das ZDF kam aber trotzdem auf hervorragende 15,6 Prozent Tagesmarktanteil beim Gesamtpublikum. In der Primetime zeigte man zwei alte Folgen "Die Bergretter" und erreichte damit um 20:15 Uhr 4,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und 17 Prozent Marktanteil, die zweite Folge danach kam mit 3,21 Millionen Zusehenden noch auf 14 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV