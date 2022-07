Die gute Nachricht für Sat.1 am Freitag ist: Die zweite Episode der primetimefüllenden Spielshow "99 – Eine:r schlägt sie alle" hat sich deutlich erholt. Das Format war zwei Wochen zuvor mit nur etwas mehr als sieben Prozent Marktanteil zurückgekehrt und hatte damit also seine bis dato schwächste Performance abgeliefert. Wesentlich freundlicher sah die Welt nun zwei Wochen später aus. Die Quoten in der klassischen Zielgruppe kletterten auf 10,5 Prozent, insgesamt gewann die aus dem Hause Fabiola stammende Sendung rund 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu (gemessen an den jeweils vorläufigen Zahlen) und kam nun auf 1,06 Millionen.

Auf sehr schönem Niveau lief auch die Finalshow der diesjährigen "Top Dog Germany"-Staffel (kommende Woche folgt noch ein Promi-Special). Ab 20:15 Uhr kam die RTL-Sendung auf 1,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, etwas weniger als sieben Tage zuvor. Dafür legte die Produktion bei den Jüngeren wieder klar zu. Mit 14,8 Prozent Marktanteil war der Hundeshow der Primetime-Sieg bei den Umworbenen sicher. 0,66 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren schauten zu – einzig "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", das direkt davor lief, erreichte in dieser Altersklasse eine höhere Reichweite (0,69 Millionen). Die RTL-Daily punktete ab 19:40 Uhr mit tollen 18 Prozent.



Richtig bitter lief der Vorabend für Sat.1. Dort fiel "Doppelt kocht besser" auf einen neuen Negativrekord. Die erst vor drei Wochen gestartete 19-Uhr-Sendung war am Freitag für lediglich noch 1,8 Prozent Marktanteil gut – eigentlich inakzeptable Quoten für das Kochformat. Die Gesamt-Reichweite lag bei gerade einmal noch 430.000 Personen. Bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich die Reichweite auf etwa 60.000, sogar die Vormittagswiederholung um zehn Uhr war stärker (100.000). Besser, aber ebenfalls klar unter Senderschnitt, präsentierte sich der "K11 – Die neuen Fälle"-Doppelpack in der 18-Uhr-Stunde in Sat.1. Die Ermittler-Serie sicherte sich nicht mehr als 5,3 und 4,7 Prozent Zielgruppen-Marktanteil.

Ordentlich lief es für Sat.1 dann am späteren Abend. Ab kurz vor 23:30 Uhr kam eine "Genial Daneben"-Wiederholung auf 8,7 Prozent bei den Umworbenen, RTL zeigte ab 22:30 Uhr eine "ultimative Chartshow", die 11,8 Prozent erreichte. Die starke Primetime war es dann auch, die Sat.1 sehr versöhnliche 8,5 Prozent Tagesmarktanteil in der Zielgruppe bescherte – stärker unterwegs waren am Freitag nur ProSieben mit neun und RTL mit 11,3 Prozent.

Tagsüber tat sich im RTL-Programm diesmal das um 17:07 Uhr gestartete "Explosiv Stories" außerordentlich schwer. Das Magazin verpasste neue Negativ-Rekorde nur knapp; am Freitag wurden 3,6 Prozent Marktanteil gemessen. Zuvor floppte schon das kurze "RTL Aktuell" mit 4,3 Prozent. Die Daily "Unter uns" steigerte sich ab 17:30 Uhr dann deutlich, musste sich aber ebenfalls mit unterdurchschnittlichen 8,3 Prozent zufrieden geben.

