Sehr gefragt war auch das Anime-Programm des Spartensenders. 5,9 und 5,7 Prozent bei den Umworbenen sicherte sich "Dragon Ball Super" ab 16:45 Uhr, noch auf vier und knapp vier Prozent kamen zwei danach folgende Ausgaben von "Fairy Tail". Und auch abends lief es für ProSieben Maxx richtig gut. Das zur Primetime ausgestrahlte "One Piece: Sabo" interessierte im Schnitt 140.000 Menschen ab drei Jahren, 120.000 waren davon werberelevant. So kam eine Durchschnittsquote von 2,6 Prozent Marktanteil bei den kommerziell relevanten Zuschauerinnen und Zuschauern zustande.



Einen recht schwachen Abend erlebte ZDFneo: Ab 20:15 Uhr holte "The Fan" rund 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme – also deutlich weniger als andere Programme an anderen Abenden beim Sender. Ermittelt wurden mäßige 1,1 Prozent insgesamt, auch die 1,6 Prozent bei den Umworbenen ließen viel Luft nach oben. Acht ab 22:03 Uhr gezeigte Folgen der Serie "Exit" taten sich dann ebenfalls sehr schwer. Bis Mitternacht lagen die Gesamtquoten bei zwischen 0,9 und 1,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Serie nicht über 0,6 Prozent hinaus.

Recht unspektakulär und in jedem Fall ausbaufähig liefen derweil die US-Serien bei Kabel Eins und Vox. Kabel Eins setzte ab 20:15 und 21:15 Uhr auf "Navy CIS". Der Krimi interessierte 0,55 und 0,71 Millionen Personen, in der Zielgruppe standen 3,4 und 2,9 Prozent zu Buche. Stärker schnitt ein "Magnum, P.I."-Doppelpack im Vox-Programm ab. Er erzielte 4,9 und 4,1 Prozent bei den Jungen. Gesamt waren 600.000 und 570.000 Menschen dabei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV