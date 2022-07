Eine Wiederholung der 20:15-Uhr-Krimiserie "Der Staatsanwalt" bescherte dem ZDF am Freitag sehr schöne Werte. 4,96 Millionen Menschen sahen die alte Ausgabe – daraus ergab sich eine durchschnittliche Quote in Höhe von 23,1 Prozent. Ein "SOKO Leipzig"-Doppelpack erreichte danach noch 17,5 und 14 Prozent Marktanteil, war ebenfalls erfolgreich unterwegs, aber eben nicht ganz so stark wie der Krimi zum Primetime-Auftakt. 3,81 und 2,84 Millionen Menschen schauten zu. Die Ermittler in Leipzig mussten allerdings auch gegen den rollenden Ball im Ersten antreten. Ab 21 Uhr spielte dort Schweden gegen Belgien im Rahmen der Frauen-Fußball-EM; 3,48 Millionen Menschen (16,6%) schauten zu. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Sportübertragung auf 11,4 Prozent. Die ZDF-Krimifolgen erreichten beim jungen Publikum sieben, sechs und 6,8 Prozent.

Drei Wochen lang macht die ARD-Daily "Sturm der Liebe" im Programm des Ersten nun Platz für den Versuch, mit "Team Hirschhausen" ein günstiger herzustellendes Ratgeber-Magazin am Nachmittag zu etablieren. Erst Mitte August stehen dann neue Folgen der Bavaria-Produktion rund um das Hotel Fürstenhof auf dem Programm.

Dem Ziel Sommerpause schlich die Serie zuletzt allerdings eher entgegen. Erst Freitag vergangener Woche waren die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen erstmals auf weniger als zwei Prozent gefallen und selbst im Gesamtmarkt verloren die Ergebnisse zuletzt an Schwung. Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche lag die Serie bei weniger als elf Prozent, am Freitag zum Finale vor der Pause nun bei 10,7 Prozent. 1,04 Millionen Personen schalteten ein.

Erfolgreich unterwegs war das 18-Uhr-Vorabend-Ratespiel "Gefragt – gejagt", das 15,4 Prozent Marktanteil insgesamt erzielte und bei den Jüngeren auf starke 10,4 Prozent kam. Die von Alexander Bommes moderierte Quizshow war im Schnitt für 2,04 Millionen Personen interessant. 1,98 Millionen sahen direkt im Anschluss eine weitere "Quizduell"-Folge, die mit 11,9 Prozent das hohe "GG"-Niveau aber nicht hielt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV