Mit äußerst ausbaufähigen Quoten hat sich bei RTL ein Showformat zurückgemeldet, das zuletzt zwei Staffeln lang "I can see your Voice" hieß, fortan aber als "Zeig uns deine Stimme" in den Programmplänen auftauchen wird. Der Name ist nicht die einzige Neuerung. Erstmals setzt RTL die Show nun im Wochenendprogramm ein; sechs Episoden sind sonntags um 20:15 Uhr geplant. Doch zum Auftakt tat sich das rund zweieinhalbstündige Format reichlich schwer, es kam bei den klassisch Umworbenen nicht über 0,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus kam und verpasste mit siebeneinhalb Prozent Marktanteil den RTL-Senderschnitt deutlich.

Auch insgesamt lief es nicht gut. 1,19 Millionen Menschen schauten zu – viel weniger als während der vergangenen zwei Staffeln. Die erste Runde, gezeigt im August 2020 und somit ebenfalls im Sommer, erreichte noch um die zwei Millionen Personen. Am Sonntag landete RTL nun hinter US-Filmen, die im Programm von Sat.1 und ProSieben vertreten waren. Sat.1 sendete erstmals "The Secret – Traue dich zu träumen" und sicherte sich damit gute 8,8 Prozent in der Zielgruppe. 1,22 Millionen Menschen schauten insgesamt zu.

Bei ProSieben gab es zur besten Sendezeit "Gemini Man" zu sehen. Der Streifen lockte im Schnitt 9,3 Prozent der Umworbenen an, die ermittelte Reichweite lag bei 1,3 Millionen. ProSieben war am Sonntag der stärkste Privatsender in der Zielgruppe (nur das Erste war mit 8,1 noch besser). 7,8 Prozent Tagesmarktanteil wurden erzielt. Dazu trug auch eine stundenlange Wiederholung von "Galileo 360° Ranking XXL" bei, die ab kurz vor acht Uhr morgens und bis 16:20 Uhr im Schnitt auf 8,1 Prozent Marktanteil kam. "taff weekend" sicherte sich danach knapp sieben Prozent.

Kabel Eins drehte indes erst abends auf. "Deutschlands größte Geheimnisse" blieb auch in dieser Woche ein Erfolg. Die ab 20:15 Uhr gezeigte Ausgabe holte 6,9 Prozent – ebenso wie das danach ausgestrahlte "Abenteuer Leben am Sonntag". Schwerer tat sich am Vorabend "Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen" mit nicht mehr als vier Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

