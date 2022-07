am 25.07.2022 - 09:17 Uhr

Ungewöhnliches Krimiduell: Weil Nitro sonntagabends mit alter US-Ware derart viel Erfolg hat, zeigen immer mehr Spartensender ebenfalls alte US-Krimis zum Wochenendausklang. Super RTL hatte am Sonntag großen Erfolg damit. Eine um kurz nach 21 Uhr gestartete Folge von "Rizzoli & Isles" etwa kam auf 3,8 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Sie zog bei den Jüngeren somit an Nitros "CSI: NY" vorbei, das zur gleichen Zeit auf 2,2 Prozent kam.

Nitro übernahm erst ab kurz vor 22 Uhr wieder das Zepter, als das Original-"CSI" mit 3,5 und schließlich sogar 5,9 Prozent aufdrehte. Auch im Gesamtmarkt ging es recht eng zu. "Rizzoli & Isles" wurde im Laufe des Abends immer gefragter und erreichte nach 22 Uhr etwas mehr als 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Nitro erzielte mit den New Yorker "CSI"-Geschichten 0,61 Millionen Menschen, danach kamen die Ermittler in Las Vegas auf 0,55 und 0,6 Millionen.



Weniger Erfolg hatte "Criminal Minds" bei Sat.1 Gold: Ein Doppelpack erreichte rund 210.000 Personen – bei den 14- bis 49-Jährigen wurden schwache 0,6 sowie 0,8 Prozent festgestellt. Dafür punkteten alte Ermittler-Formate am Nachmittag und Vorabend: Bis zu 660.000 Menschen sahen "K11", "Im Namen der Gerechtigkeit" holte nachmittags teils über eine halbe Million Menschen. Meist bewegten sich die Quoten beim Publikum ab drei Jahren bei um die vier Prozent.

So kam es auch, dass Sat.1 Gold mit den alten Ermittler-Formaten am Sonntagvorabend weit vor Sat.1 lag. Die letzte Folge von "Wir werden mehr" enttäuschte ab 17:45 Uhr mit gerade einmal rund 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. 0,14 Millionen waren davon werberelevant. Die Produktion mit Birgit Schrowange floppte mit gerade einmal 4,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Schwach lief auch der Nachmittag – die Filme "I still Believe" und "Der Spion von Nebenan" sorgten über lediglich 3,3 und 5,2 Prozent. Stabil und gut präsentierte sich "Sat.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag" zwischen neun und 10:55 Uhr mit 8,1 Prozent.

