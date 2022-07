am 26.07.2022 - 08:46 Uhr

Die Free-TV-Premiere von "Der Vorname" hat dem Ersten am Montagabend richtig starke Quoten beschert - und zwar bei Jung und Alt gleichermaßen. Durchschnittlich 3,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich für die prominent besetzte Komödie, die damit einen sehr guten Marktanteil von 15,9 Prozent erzielte. Mehr Menschen lockte am Montag nur die "Tagesschau" vor den Fernseher: Diese brachte es um 20:00 Uhr alleine im Ersten auf 4,76 Millionen Pesonen.

Bei den 14- bis 49-Jährigen gab's indes ebenfalls kein Vorbeikommen an dem Film: Dort trieben 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer den Marktanteil sogar auf 17,9 Prozent. Zum Vergleich: Größter Verfolger war "Wer wird Millionär?", das sich bei RTL mit 11,1 Prozent zufriedengeben musste. Erfolgreich waren im weiteren Verlauf des Abends dann auch die "Tagesthemen", die in direkter Konkurrenz zum "heute-journal" auf 11,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum kamen.

Das ZDF lag unterdessen um 20:15 Uhr nur knapp hinter dem Ersten und kam mit einer Wiederholung der Krimireihe "Unter anderen Umständen" auf 3,82 Millionen Menschen sowie 15,3 Prozent Marktanteil. Allerdings erreichte das Zweite damit kaum Jüngere: Gerade mal 2,9 Prozent betrug der Marktanteil des Krimis bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch das anschließende "heute-journal" tat sich mit 4,9 Prozent schwer, wenngleich es insgesamt mit 3,37 Millionen Zuschauenden sowie einem Marktanteil von 14,7 Prozent gewohnt gut aussah.

Bei den Privatsendern konnte einzig "Wer wird Millionär?" mit einer Gesamt-Reichweite von 3,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern mithalten. Zufrieden kann man aber auch bei Vox sein, wo "Goodbye Deutschland" mit 9,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugte. "Mein Mann kann" verlor derweil in Sat.1 gegenüber der Vorwoche einen Prozentpunkt, hielt sich mit 8,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen aber gut im Rennen. Die Gesamt-Reichweite der Show konnte sogar leicht auf 1,38 Millionen Personen gesteigert werden.

Desolat verlief der Abend dagegen für ProSieben, wo "Grey's Anatomy" und "Seattle Firefighters" mit Marktanteilen von 5,8 und 5,7 Prozent in der Zielgruppe noch hinter Kabel Eins landeten. Dort punktete "The Transporter" mit 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 6,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Die Jason Statham Story" baute den Marktanteil des Senders danach sogar auf 6,9 Prozent aus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV