am 27.07.2022 - 08:52 Uhr

Mit einem sehr deutlichen 4:0-Sieg sicherten sich die Engländerinnen am Dienstag ihr Ticket für das EM-Finale, um das das deutsche Team am heutigen abend noch kämpfen muss. Auch wenn der Ausgang der Partie somit recht frühzeitig klar war, kletterten die Reichweiten auf den bisherigen Bestwert für ein Spiel ohne deutsche Beteiligung bei dieser Fußball-EM der Frauen.

So sahen im Schnitt ab 21 Uhr 5,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Übertragung im Ersten, das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 23,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 22,2 Prozent Marktanteil erzielt. Der bisherige Höchstwert dieser EM (die Partie zwischen England und Spanien im Viertelfinale) wurde damit um rund 600.000 übertroffen. Am heutigen Abend dürfte freilich noch deutlich mehr drin sein, schon das Viertelfinale der Deutschen gegen Österreich hatten im Schnitt rund neuneinhalb Millionen Personen eingeschaltet.

Die meistgesehene Sendung des Tages sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen war aber trotzdem nicht der Fußball, sondern die in der Halbzeit gezeigte Kurz-Ausgabe der "Tagesthemen", die insgesamt 5,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Das deutet darauf hin, dass angesichts des klaren Spielausgangs nicht alle bis zum Ende der Partie drangeblieben waren. Mehr Aufschluss darüber wird im Lauf des Vormittags der Primetime-Verlauf auf Basis der AdScanner-Daten geben, den DWDL.de täglich veröffentlicht.

Im Anschluss an die Fußball-Übertragung ging im Ersten um 23:15 Uhr noch der "Report Mainz" auf Sendung und erreichte dort 1,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - weniger als halb so viele also, als das Format normalerweise auf seinem gewohnten Sendeplatz um 21:45 Uhr sehen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 10,0 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden aber zumindest überdurchschnittliche 8,4 Prozent Marktanteil erzielt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV